6 teorías sobre quién demonios es Gabriel Maddox – How To Get Away With Murder

La quinta temporada de How To Get Away With Murder está volándonos la cabeza. Sí: aún no podemos descubrir quién demonios es Gabriel Maddox, el nuevo estudiante de Annalise. De hecho, aunque Frank trata de advertirle sobre el historial de este chico, ella hace caso omiso, dejándolo entrar a su clases y, técnicamente, a su vida.

La serie nos ha dado muy pocas pistas de su identidad, pero los fans a través de las redes sociales ya han creado teorías, algunas muy extrañas y otras más lógicas, sobre quién es realmente Gabriel Maddox.

A continuación enumeramos algunas de las más populares entre los fans. ¿Tienes otra que te gustaría compartir?