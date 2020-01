7 cameos de la Saga Skywalker que nos gustaría ver en la segunda temporada – The Mandalorian

Con esta nueva como un as bajo la manga, aquí les traemos nuestros deseos más internos, y estos son los personajes que nos gustaría ver en The Mandalorian .

El 2019 terminó con una gran serie como lo es The Mandalorian . Nos trajo más aventuras galácticas y a uno de los personajes del año: Baby Yoda . El showrunner de la serie, Jon Favreau confirmó que para otoño de este 2020 volverían nuevos episodios con más aventuras del Mandaloriano . Además este anuncio fue de una forma muy particular, ya que Favreau lo hizo junto a una imagen de un personaje que ya hemos visto: un gamorreano, aquellas criaturas humanoide con apariencia de cerdos verdes que conocemos del palacio de Jabba de Episodio VI: El regreso del Jedi . Esto nos hizo considerar que era posible que en la serie se concretaran más apariciones de personajes que formaron parte de la saga cinematográfica.

1 . Yaddle

Esta segunda temporada se centrará en encontrar el origen y el lugar de pertenencia de Baby Yoda . Favreau confirmó en la alfombra roja de los Golden Globes que Baby Yoda no es Yoda , que él murió en Episodio VI , así que lo descartamos, pero quizás Yaddle , a quien vimos en Episodio I , podría aparecer para develar un poco sobre este personaje.

2 . Lando Calrissian

Conocimos a Lando en la saga original y volvimos a verlo en la saga secuela. ¿Podemos soñar con que haga una aparición? No sabemos cómo podría participar, pero sería lindo verlo en una nueva aventura galáctica.

3 . Jar Jar Binks

Este comandante militar y político Gungan , también conocido como el más odiado de la saga precuela, podría hacer su aparición. Quizás no él directamente, pero sí algún miembro de esa especie.

4 . Ewoks

5 . C-3PO

Está bien, no es necesario que sea él, pero si vimos un nuevo IG-11 que era muy similar (por no decir igual) a IG-88, ¿acaso no podemos tener algún droide protocolar? Además, con el odio que Mando le tiene a los droides, sería muy divertido que interactúe con él.