7 cenas que terminaron en tragedias

El mundo de las series no es la excepción, ya que son muchos los personajes que organizan banquetes y comidas para divertirse y todo termina patas para arriba. Aunque no solamente en fiestas, sino quizás una simple comida se vuelve una batalla campal, carga de tensión y, a veces, de sangre.

Si queremos recordar una cena tensa y llena de sangre, inmediatamente se nos viene a la cabeza La Boda Roja en Game Of Thrones . Mientras todos celebran la unión entre Edmure Tully y Roslin Frey , Catelyn es quien descubre que algo no está bien. Es así como comienza el derramamiento de sangre y perdemos a dos miembros de la familia Stark .

Sharp Objects tiene muchos momentos tensos, pero sin lugar a dudas uno de los más intensos es la cena donde Camille llega y está dispuesta a dejar que su madre la cuide para proteger a su hermana. No solo es destacable la tensión de la cena, sino el look de Amma con su corona de flores.

También vimos mucha tensión en una cena que nunca olvidaremos de Grey´s Anatomy : Meredith organiza una cena en su casa y todo venía bien hasta que Callie lleva a su nueva novia, que resultó ser Penny Blake . Allí no solo se entera que trabajarán juntas, sino que Meredith le dice a todos que ella fue la responsable de la muerte de Derek .

La hora de la cena en Bates Motel siempre fue propensa a sufrir problemas, pero no podremos olvidar nunca la última cena luego de que Norman escapó de prisión. Norman termina en casa nuevamente y cocina una cena para Dylan y su madre. Todo termina de la peor manera cuando Dylan descubre el cuerpo de su madre como invitada de honor.

Orange Is The New Black también tiene su tensión durante sus comidas, aunque nunca lograremos superar cuando, en medio del comedor, mientras todas comen, Blanca les hace frente a los guardias mientras es acompañada por todas las reclusas. Lo más triste es que esa situación terminó con la muerte de Poussey.