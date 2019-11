7 clásicos de los noventa para ver en familia disponibles en Amazon Prime Video

Si bien quizás algunas las vimos acompañados de algún mayor, todos nos fanatizamos con ellas cuando se estrenaron. Al ver el listado, recordarán el momento en que las vieron, pero si alguna se les pasó de largo, no duden en darle play YA MISMO.

1 . Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

2 . Batman Returns (1992)

3 . Free Willy (1993)

Inevitable no tararear la canción al recordar la película, ahora disponible en Prime Video. Podemos ser testigos del mágico vínculo que se forma entre un joven de doce años y Willy , una orca, que vive confinada en un acuario. A los que éramos niños en los noventas esta película nos marcó, y si no la vieron, aprovechen porque les aseguro que se van a emocionar.

4 . Jurassic Park (1993)

5 . The Mask (1994)

6 . Forrest Gump (1994)

Disponible en la plataforma, ya te alertamos que, si no la has visto, debes correr a verla. Sin dudas, no solo una de las icónicas películas de Tom Hanks, sino una de las películas icónicas de la historia del cine. Hanks interpreta a Forrest Gump, un hombre cualquiera cuya sencilla inocencia marcó una generación.