7 diferencias entre la serie más polémica de los últimos tiempos y el cómic original – The Boys

Ya lo sabes, pero te lo repetimos: The Boys es la nueva (y mega polémica) serie de superhéroes de Amazon Prime Video. Como muchos otros productos de este género, está basado en una historieta, en este caso de la editorial Dynamite. Pero, momento: sus autores, Garth Ennis (Preacher, The Punisher) y Darick Robertson (Transmetropolitan) no son artistas de cómics muy convencionales… Especialmente el primero, su guionista, un escritor irlandés caracterizado por el uso de violencia extremadamente gráfica, sexo explícito y su forma de tocar temas tabúes sin ningún tipo de tacto. Tal es así que The Boys comenzó siendo publicado en DC Comics, la compañía de Batman y Superman, pero fue cancelada en su número 6 y debió cambiar de editorial, debido al alto voltaje de su contenido… El showrunner de la serie, Eric Kripke (Supernatural, Timeless) realizó varios cambios a la hora de adaptar The Boys a la pantalla. Aquí te los enlistamos. PD: ¡SPOILERS DE LA SERIE DELANTE!

1 . Transluscent

Uno de los primeros personajes que conocemos en la serie es Transluscent, miembro de The Seven, cuyo poder es volverse invisible y tener la piel impenetrable. Partimos de que este personaje ni siquiera existe en los cómics. Su lugar en The Seven le corresponde a Jack From Jupiter, personaje basado en el Detective Marciano de DC Comics, miembro de La Liga de la Justicia (grupo en el que se basan todos los personajes de The Seven). ¿Por qué este reemplazo? Bueno, quizás hayan pensado que tener a un supuesto extraterrestre dando vueltas quedaba demasiado ridículo en TV, o que tal vez nadie entendería la referencia.

Por otra parte, Transluscent es el primer “superhéroe” al que mata Hughie en la serie, cuando en el cómic es Blarney Cock, un superhéroe adolescente del grupo Teenage Kix, aficionado a las orgías y a tener metido un hámster en el trasero. En este caso es más fácil imaginar el por qué quedó fuera del show…

2 . Compuesto-V

Es cierto, en la serie de Amazon Prime Video vemos el Compuesto-V, pero allí aparece como una droga que consumen los “supes”, algo así como un esteroide. En el cómic en cambio, es sabido que esa es la sustancia que le da poderes a los superhéroes. Y no solo eso: los miembros de The Boys también deben inyectarse el Compuesto-V para obtener superfuerza. ¿Por qué? Porque sino no podrían luchar de igual a igual contra hombres de acero. Sin dudas la ausencia de superfuerza en Butcher y compañía es uno de los misterios más grandes que tiene esta adaptación. ¿Será algo que se guardan para la próxima temporada?

The Boys (screen grab)

CR: Amazon

3 . Terror

Los fans del cómic que hayan visto la serie se sentirán muy decepcionados de no ver a la mascota del equipo. Terror es un simpático bulldog propiedad de Billy Butcher. En la serie apenas podemos verlo en un flashback que tiene el personaje interpretado por Karl Urban (Dredd, Star Trek). La ausencia de este perro podría basarse en una curiosa habilidad que posee este canino: ante la orden de su amo, copula lo que tiene delante.

4 . La Leyenda

Otra de las ausencias notorias. En el cómic de The Boys, el mundo de las viñetas tiene un papel crucial. La malvada empresa Vought-American tenía su propia editorial, Victory Comics, una parodia de Marvel y DC. La función de estos cómics es contar de forma épica los sucesos en la vida de los héroes, que muchas veces no son nada heroicos, así como dar una explicación a sus muertes o cambiar sus historias de origen para un nuevo público. El escritor principal de Victory Comics es La Leyenda, una irreverente parodia de Stan Lee y Jack Kirby, los creadores del Universo Marvel. La Leyenda en realidad odia a los “supes” y es la principal fuente de información de Billy Butcher. También se lo ve muy seguido en paños menores y se la pasa usando todo tipo de insultos, especialmente cuando habla de los cómics de superhéroes y de sus fans.

5 . 9/11

Como sabemos, parte del conflicto de la serie pasa por Vought-American queriendo insertar a sus superhéroes en el ejército. Una de las primeras pruebas que hacen en el cómic para lograr esto es detener el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Por supuesto el rescate sale mal, porque los “supes” no tienen ningún tipo de entrenamiento y a Homelander no le tiembla el pulso a la hora de dejar morir a toda la tripulación. Sin embargo, logran desviar el avión, salvando las Torres Gemelas, pero impactando en su lugar en el puente de Brooklyn. En cierta medida este episodio está adaptado en la serie, pero en el presente, y no se hace ninguna referencia al 11 de Septiembre.

6 . Las mujeres, más y más fuertes.

Es cierto que el cómic de The Boys pecaba de una sobrepoblación de testosterona y una notable ausencia de personajes femeninos empoderados. Annie January, la superheroína Starlight, la pasa mucho peor en su “prueba” para entrar a The Seven que en la serie (una escena que ya de por sí es fuerte, y eso que la edulcoraron bastante). Por otro lado, Starlight en el cómic es una chica mucho más inocente y no tiene una personalidad feminista como en la serie. La directora de la CIA, Susan Rayner, es un personaje que en los cómics se ve, digamos, más sumisa frente a Butcher, que además es su amante. Y tanto Stillwell (la jefa de The Seven) como Mallory (fundadora de The Boys) son personajes masculinos en la historieta.

7 . ¿Por qué Butcher odia a homelander?

Una de las escenas más duras del cómic de The Boys es cuando nos enteramos la razón que se esconde tras la vendetta de Billy Butcher hacia los “superhéroes”: Homelander violó a su mujer. Pero eso no es todo: ella quedó embarazada de un súper-feto. Para peor, el bebé mató a su madre con su visión láser y Billy tuvo que aplastar al bebé con un velador. Algo de esto se retoma en la serie, pero como vemos al final de The Boys, con un desenlace totalmente distinto.

Bonus Track: Simon Pegg

Esto es más bien una curiosidad. A la hora de diseñar el aspecto físico de Hughie, el dibujante Darick Robertson decidió darle el rostro del famosísimo Simon Pegg (Shawn of the Dead, Star Trek). En la serie de televisión, el querido actor británico aparece interpretando al padre de Hughie, un personaje que no aparece en el cómic.