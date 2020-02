7 films acerca de divorcios para ver luego de la interesantísima cinta de Netflix nominada al Oscar

Marriage Story, la película original de Netflix dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, pinta, con realismo, un cuadro acerca de lo que sucede cuando un matrimonio se acaba y deben darle cauce a su divorcio. Si este tópico es de tu interés, debemos decirte que el film de Baumbach, nominado a los pasados premios de la Academia, no es el único que lo ha trabajado. Ha continuación, te dejamos otras 7 películas que tienen el divorcio como tema central.

1 . Kramer vs. Kramer (1979)

Este clásico de 1979 protagonizado por Dustin Hoffman y la siempre inigualable Meryl Streep cuenta la batalla legal de los Kramer, un matrimonio que se ha divorciado pero que ahora debe definir con quién vivirá su pequeño hijo, Billy. El film, a pesar de sus buenos años, nos hace preguntarnos por el supuesto establecido de que los niños deben permanecer con su madre.

2 . A Separation (2011)

Esta película iraní, ganadora del premio de la Academia a Mejor Película Extranjera, estrenó en el 2011 y cuenta la historia de Nader y Simin, un matrimonio que desea separarse. En el medio, no solo deben contemplar lo que sucederá con su hija adolescente, sino también al padre de Nader, quien padece de Alzheimer y debe ser cuidado constantemente.

3 . The Squid and The Whale (2005)

Este film del 2005 también está dirigido por Noah Baumbach y cuenta la caída en desgracia de un matrimonio de escritores, en el que uno empieza a disfrutar del éxito que al otro parece escapársele. Esta separación, por supuesto, afecta a sus dos hijos de distintas maneras, quienes, además, empiezar a tomar partido por uno u otro padre. Protagonizada por Jeff Daniels, Laura Liney y Jesse Eisenberg.

4 . Heartburn (1986)

Este film de 1986 tiene como protagonistas a los incomparables Meryl Streep y Jack Nicholson, dos escritores que se conocen en la boda de un amigo en común y comienzan a salir. Finalmente, se casan, a pesar de que ella, Rachel, tiene muchas dudas al respecto. El matrimonio no es perfecto y todo comienza a desmoronarse cuando descubre que él la engaña. Un clásico que muestra una cara oscura de la vida marital.

5 . Crazy, Stupid, Love (2011)

¡No todo son dramas en esta lista! Crazy, Stupid, Love es una comedia enternecedora que cuenta la historia de Cal a partir de que su mujer, Emily, le anuncia que va a dejarlo. En plena depresión, Cal conoce a Jacob, un joven elegante y exitoso con las mujeres, quien, cansado de escucharlo hablar en el bar acerca de su divorcio, se ofrece como guía para que recupere su hombría. El elenco de Crazy, Stupid, Love es maravilloso: Steve Carell, Julianne Moore, Ryan Gosling y Emma Stone hacen de esta película una joya inolvidable.

6 . The War of the Roses (1989)

Basado en la novela homónima de Warren Adler y dirigido por Danny DeVito, este clásico protagonizado por Michael Douglas y Kathleen Turner nos muestra cuán terrible puede ponerse un divorcio entre dos personas que pierden la cabeza.

7 . Mrs. Doubtfire (1993)

Para terminar nuestro listado, este clásico con el inolvidable Robin Williams, quien demuestra en Mrs. Doubtfire todo lo que es capaz de hacer un esposo por recuperar a su familia luego de que su mujer lo eche de casa. Para ver una y mil veces.