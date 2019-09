7 grandes películas para disfrutar más de James McAvoy

James McAvoy es uno de los mejores actores de este último tiempo; lo hemos visto realizar múltiples papeles y siempre entre ellos hay una gran diversidad. Actualmente se encuentra en la pantalla grande siendo uno de los protagonistas de It: Chapter Two, pero debemos recordar que este año también lo vimos como Charles Xavier en Dark Phoenix. Escocés de nacimiento, lo confunden mucho con Ewan McGregor pero él no teme en bromear sobre eso.

Si bien para muchos su masividad llegó de la mano de los X-Men, James viene dejándonos grandes producciones desde hace mucho tiempo. Por eso aquí les dejamos 7 producciones con las mejores actuaciones que James McAvoy nos ha regalado para seguir amándolo.

1 . The Last King of Scotland (2006)

Producción británica que obtuvo una gran cantidad de premios como el Oscar y Golden Globe a Mejor Actor para Forest Whitaker, quien protagoniza junto a McAvoy. La cinta está basada en la novela de Giles Foden y se centra en la historia del dictador ugandés Idi Amin (Whitaker) a partir de la relación con su médico personal, el escocés Nicholas Garrigan (McAvoy). Si bien hay hechos históricos, hay mucha ficcionalización, como por ejemplo en mismo personaje de Garrigan.

2 . Penelope (2006)

Esta comedia romántica está protagonizada por Christina Ricci, James McAvoy, Catherine O’Hara, Richard E. Grant, Peter Dinklage y Reese Witherspoon. Aquí Penélope (Ricci), perteneciente a una familia adinerada, sufre una maldición que es llevar una nariz de cerdo en su rostro. Ella vive oculta pensando que si consigue que alguien se enamore de ella logrará romper la maldición, aunque un fotógrafo (Dinklage) contrata a un joven (McAvoy) para poder lograr conseguir fotos de ella. Veremos una historia de amor cargada de autoaceptación.

3 . Becoming Jane (2007)

Esta producción biográfica histórica británica-irlandesa está inspirada en la reconocida escritora británica Jane Austen. La cinta se centra en la historia de la escritora con Thomas Lefroy, basándose en situaciones reales que fueron recogidas del libro Becoming Jane Austen de Jon Spence.

4 . Atonement (2007)

Otra producción de época donde McAvoy se destaca una vez más. Conocida también como Expiación, deseo y pecado, James McAvoy y Keira Knightley son la pareja principal. Todo comienza en el verano de 1935, cuando Briony Tallis (Saoirse Ronan) una niña de 13 años amante de la escritura acusa a Robbie Turner (McAvoy) de un crimen que no ha cometido, complicando así la vida de él y la de su hermana Cecilia (Knightley).

5 . Trance (2013)

Dirigida por Danny Boyle está protagonizada por McAvoy junto a Rosario Dawson y Vincent Cassel. McAvoy interpreta a Simon, un empleado de una casa de subastas que se asocia a una banda criminal para robar una obra de arte muy valiosa. El problema surge cuando Simon recibe un gran golpe el día de la operación y no puede recordar dónde escondió el cuadro. Es así como luego de utilizar la violencia, el líder de la banda (Cassel) contrata a una hipnoterapeuta (Rosario Dawson) para que le ayude a recordar.

6 . Filth (2013)

Esta es una comedia negra británica, y una de mis favoritas del actor. McAvoy interpreta al detective Bruce Robertson quien, si bien parece un policía ejemplar, es una de las peores personas: es maleducado, pervertido, misántropo y adicto a las drogas y al sexo de Edimburgo. Desea ascender, y está convencido que es el único capaz. Por eso intenta resolver un caso que le conseguirá el ascenso a cualquier precio, aunque también nos hará descubrir una nueva cara…

7 . Split (2016)

Conocida también como Fragmentado. Esta película dirigida y escrita por M. Night Shyamalan realmente destacó la capacidad actoral de McAvoy ya que interpreta a un joven que posee 23 personalidades. :O Esta cinta forma parte de la trilogía de Shyamalan que comenzó con Unbreakable (2000) y finalizó con Glass (2019).