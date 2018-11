7 historias que queremos ver adaptadas en una película – Breaking Bad

Es por ello que he armado este listado con ideas para que el equipo de Sony y AMC junto al gran Vince Gilligan pongan manos a la obra sobre lo que todos los fans hemos querido seguir explorando de esta serie. El primer punto del listado es la posible trama que tendrá la película de la que tanto se está hablando.

El éxito de esta historia muchas veces nos ha hecho pensar qué otras historias nos gustaría fueran contadas , pero no hay duda que pensamos que eso jamás sería posible tan pronto y sin aún haber conocido toda la historia de Jimmy McGill . La noticia de una película dentro del mismo universo nos deja sorprendidos y emocionados a la vez.

Fue en 2013 que Breaking Bad , una de las mejores series de los últimos años (es más me atrevo a decir que de la historia de la televisión), llegó a su fin. El 29 de septiembre de ese año, AMC presentó el episodio titulado Felina . Al terminar jamás pensamos que podría haber otra historia dentro de este universo, pero Vince Gilligan nos sorprendió con la noticia de una precuela basada en el personaje de Saul Goodman , la cual estrenó en febrero de 2015.

1 . El futuro de Jesse Pinkman

Es por ello que al final, cuando es liberado por su “padre” (porque esa es la figura en la que se convierte Walt para él, aunque en realidad no sea un buen padre), Jesse escapa del lugar donde estaba secuestrado y su cara de felicidad, tristeza, rabia y todas las emociones habidas y por haber nos dejaron a todos con la duda de qué pasó con este personaje.

De acuerdo a Vince Gilligan , a él le gusta pensar que el personaje está bien debido a todo lo que pagó durante el último año que vivió secuestrado; encontraría a alguien fuera del círculo delictivo que lo ayude a sanar sus heridas. Pero también no hay duda que a veces pensamos si en su camino se topó con la policía y fue detenido. ¡Aquí hay mucho que contar!

2 . El tiempo que pasó entre Granite State y Felina

La doble vida de Walter White tuvo muchas implicaciones; la más grave fue la vida de Hank , su cuñado, quien jamás pensó que a esa persona que tanto buscaba la tenía a lado suyo. Exponiéndose su secreto, Walt tuvo que mudarse a New Hampshire para huir de la ley, mientras que su familia también se mudó a un departamento donde comenzaron una vida desde cero.

3 . La conexión entre Better Call Saul y Breaking Bad

A medida que avanza la historia de Better Call Saul y se acerca cada vez más a Breaking Bad estamos seguros que pronto veremos el momento donde estas dos historias se crucen. Jimmy McGill ha adoptado a Saul Goodman en su vida y esto da paso para conocer un poco más al abogado criminal que se nos presentó en la segunda temporada de Breaking Bad .

4 . La vida de Saul Goodman después de huir de Albuquerque

Hasta el momento no es claro si estos flashforwards que nos presenta el spinoff están situados después de la muerte de Walter White o son una continuación directa de su huida siendo paralela su historia a la de Walt . El episodio debut de la cuarta temporada abrió una nueva historia que Albuquerque , de alguna forma, estaba buscando de nuevo a Saul Goodman .

Después de escapar de Albuquerque , Jimmy McGill tuvo que cambiar por segunda ocasión de nombre, dejando atrás a Saul Goodman para adoptar la identidad de Gene Takavic , un gerente de Cinnabon , a quien vemos en el primer episodio de cada temporada de Better Call Saul .

¿Cómo llegó hasta este punto? ¿Tal vez recibió ayuda de Kim , de quien no conocemos nada durante el desarrollo de Breaking Bad ? ¿Volvió a las andadas? Recordemos que en el episodio debut de la tercera temporada, Gene le grita a un chico que es detenido en el centro comercial que no diga y que consiga un abogado. ¿Surge de nuevo Jimmy McGill o Saul Goodman ?

5 . El pasado de Mike

Tal vez explorar el pasado de este personaje sería ideal, incluso la historia con su único hijo al que asesinaron. ¿Este fue el detonante de cruzar la delgada línea entre el bien y el mal de Mike para llevar a cabo su venganza? El solo personaje merece una serie, como muchos aclamamos , pero el contar su pasado nos limitaría a ver poco, o nada, al gran Jonathan Banks y tal vez eso no sería bueno para ningún proyecto.

6 . La nueva vida de Skyler White y su familia

Para la gran mayoría de los fans de Breaking Bad , Skyler es el personaje más odiado de la serie . No para mí. Anna Gun nos entregó la interpretación de una mujer que luchaba por su familia y en el camino tuvo que enfrentarse a la transformación de su marido. Ese cáncer que comenzó todo y que hace que se pudra el cuerpo, es la metáfora de cómo no solo afecta a quien lo vive en carne propia sino a sus allegados.

Siendo Skyler la más cercana, por supuesto que transformó su vida y después de que hacia el final de la historia fuera parte de todo el lío, ella tuvo que decidir entre el bienestar de sus hijos o apoyar a su esposo. Tomando su primera opción como camino, transformar su vida y la de su familia puede que no haya sido sencillo, y mucho menos en pensar en la relación con su hermana Marie después de que el esposo de ella murió por los malos pasos de Walt .

7 . El final era un sueño

Pero sin duda lo mejor sería que todo fuera un sueño de Hal y al despertar viera a Lois, todo parte de Malcolm in the Middle, tal como lo vimos en el material extra que nos dio la versión física de la serie. Final alternativo que fue rodado por el mismo equipo de Vince Gilligan y que una versión extendida no caería nada mal.