7 momentos más que siguen haciéndonos llorar de la serie – This Is Us

Hablar de This Is Us y no emocionarse es algo MUY difícil. La serie estrena su tercera temporada el 25 de septiembre y no podemos más de la ansiedad. Es que es real: nos sentimos parte de la familia y la serie nos encanta ya que no permite hacer catarsis porque sabemos que es nuestra sesión de llanto semanal.

Hace algún tiempo comenzamos a recordar todos esos momentos emotivos de la serie (aquí puedes ver la primer parte y aquí la segunda), y hoy les traemos 7 momentos que siguen haciéndonos llorar.

No podemos decir que es la última parte ya que sabemos que con la tercera temporada llegarán más momentos cargados de llanto…