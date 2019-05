7 paralelismos que encontramos entre el final de la serie y el de The Lord of The Rings – Game of Thrones

Hace algún tiempo realizamos una comparación donde encontramos varios paralelismos generales entre las sagas de The Lord of The Rings y de Game Of Thrones: sabemos que George R.R. Martin era fan de J.R.R. Tolkien, y algo se inspiró en él. Pero no todo queda en las novelas: en la realización de la serie también encontramos muchas concordancias con las películas basadas en los libros de Tolkien, y por supuesto su final no quedó exento.

Amamos ambas producciones y por eso les dejamos estos paralelismos que hemos encontrados entre The Lord of The Rings y Game of Thrones.