7 preguntas que no respondió el final de Apocalypse – American Horror Story

Ya han pasado días desde el final de la octava temporada de American Horror Story: Apocalypse y aún seguimos con muchas dudas. Si bien esta entrega nos gustó en general porque volvimos a ver a nuestros queridos personajes de Coven y Murder House, no perdonamos los huecos argumentales y la muerte nada épica del anticristo. Así que después de darle vueltas al asunto, hemos enumerado 7 preguntas que nos surgieron después de ver el final y de las cuales, lamentablemente, nunca tendremos repuesta. ¿Agregarías otras?

1 . ¿Por qué fue necesario que Mallory fuera al Outpost 3 si las demás brujas sobrevivieron hibernando?

Mientras que Cordelia, Myrtle y Madison sobrevivieron al apocalipsis tras enterrarse bajo tierra y ponerse en hibernación, Mallory tuvo que esconderse en uno de los Outpost de La congregación, lo cual no tiene sentido. Según Cordelia era más seguro esconder a Mallory bajo las narices de Michael hasta que su poder se desarrollara por completo, pero esta respuesta no es suficiente.

2 . ¿Qué sentido tenía todo lo que pasaba en Outpost 3 y lo que estaba haciendo Michael ahí?

Nuestro anticristo visita el Outpost 3 con la intención de seleccionar a los mejores, según sus peculiares criterios, y llevarlos al Santuario, lugar que parece muy importante en los primeros episodios y después nunca se vuelve a mencionar. Además, jamás se explican las verdaderas intenciones de Michael al entrevistar a los residentes ni dónde se encontraban los otros Outpost. ¿Sólo estaba jugando con ellos por placer?

3 . ¿Cómo funcionaban exactamente los poderes de Mallory al viajar en el tiempo?

Primero vemos que Mallory viaja en el tiempo para intentar salvar a Anastasia, quien era una de ellas, pero vemos que su poder no es suficiente y se desvanece. Esto da a entender que la bruja no estaba físicamente presente en el lugar; sin embargo, cuando viaja para detener a Michael, no pasa lo mismo: incluso la vemos quedarse en esa línea de tiempo sin ninguna dificultad.

4 . ¿Cómo es que Emily y Timothy dieron a luz al nuevo anticristo?

Desde la primera temporada se estableció que el anticristo solo puede ser concebido a través de la unión de una mujer viva y un hombre muerto. Entonces ¿cómo estos jóvenes dieron a luz al anticristo en la nueva línea de tiempo? La serie nunca aclaró del todo el porqué ambos eran especiales, así que únicamente podemos pensar que ya todo había sido planeado por Michael en caso de fallecer.

5 . ¿Por qué el avión donde iban Coco y Mallory no tenía piloto?

Quizás no sea tan importante esta pregunta, pero aun así no nos deja dormir. La escena inicial nos muestra a Coco y compañía dentro del avión que las llevará al refugio. Sin embargo, de un momento a otro se ve que no hay ningún piloto manejándolo. El incidente pasa como si nada, pues después los tripulantes ya están sanos y salvos en el Outpost 3 y nunca se vuelve a mencionar.

6 . ¿Qué pasó con Mutt y Jeff tras el apocalipsis?

Estos cerebritos que ayudaron a Michael a concretar el apocalipsis en La Tierra no volvieron a aparecer después de eso, así que nos preguntamos si ambos estaban bajo un hechizo de identidad como Mallory y Coco y pasaron a ser Brock y Mr. Gallant por alguna razón que ocultaban las brujas.

7 . ¿Los residentes de Murder House nunca tuvieron un final feliz?