Como informamos esta mañana , hace algunas horas Netflix anunció en Japón el estreno de importantes títulos anime que refuerzan en forma importante sus contenidos de este estilo, justo como prometieron hace poco. Y aunque sí estamos entusiasmados por el regreso del veterano Ultraman , el arribo de 7SEEDS con los genios de GONZO y el salto de Saint Seiya al CGI (que esperamos sea digno, no como la pésima película de 2014 ), nuestra vista se ha fijado en Neon Genesis Evangelion , del genio Hideaki Anno y los estudios Gainax , por lo que la saga significó para el anime en los años 90 y la forma en la que impacta a lo que existe hoy en día.

1 . Sus épicas batallas mecha

2 . La historia y el desarrollo de sus personajes

La forma en la que comienza la historia de Shinji , Asuna y Rei es muy pero muy diferente a la forma en la que termina este peculiar triángulo de personajes tan contrastantes. Muchos condenaron en su tiempo el enigmático final de Evangelion , pero pasados los años seguro entenderán mejor el contexto de lo que quiso revelar Anno con la estremecedora conclusión. ¡Qué bueno que en Netflix se incluirán las 2 películas Death & Rebirth y End of Evangelion junto a los 26 episodios!

3 . La banda sonora y canciones

Existen 5 álbumes con la música y canciones de Neon Genesis Evangelion y en su enorme mayoría son piezas estupendas que mezclan música clásica con épicas composiciones que visten las escenas de peleas, desolación y situaciones entre sus personajes. Las muchas encarnaciones del tema Fly me to the Moon resonarán en tu cabeza durante meses.