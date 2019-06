7 razones por las que extrañaremos a la verdadera serie/telenovela estadounidense – Jane the Virgin

Esta serie (discretamente) se supo mantener por 5 temporadas, y no fue, ni es, ni será una más. Es por eso por lo que desde It’s Spoiler Time te traemos 7 cosas que extrañaremos de esta inolvidable serie/telenovela estadounidense al decir adiós para siempre.

Este año The CW ha puesto fin (o anunció eso) a varias de sus series: Crazy ex-girlfriend , iZombie , próximamente Arrow y Supernatural , y, claro, Jane The Virgin .

1 . La comedia romántica

2 . Las mujeres Villanueva

3 . Drama, drama y más drama

¿Qué sería una novela sin el drama, que es parte de la vida? Jane The Virgin es una parodia a las telenovelas mexicanas y en cada capítulo nos damos cuenta de esto: el padre perdido, el trío amoroso, la gemela malvada, pérdida de memoria, villanos, el esposo muerto (que no estaba muerto), etc. Son cosas demasiado cliché que nos mantuvieron y mantienen al borde del suspenso en cada capítulo.