7 series de Nickelodeon que representan a la perfección a los niños y adolescentes de los dosmiles

1 . iCarly

Se estrenó en 2007 y tuvo un total de 6 temporadas llegando a su final en 2012 . Todo comenzó cuando Carly y su mejor amiga Sam fueron grabadas por Freddy mientras ellas hacían chistes. Él se ocupó de subirlo a la red. Si bien ellas no sabían que estaban siendo filmadas, su video fue un éxito y tuvieron su propio show por internet.

2 . Drake & Josh

Debemos recordar que el origen de este show nació de uno de los sketchs de The Amanda Show .

3 . Victorious

4 . The Nick Cannon Show

Este show nació como un spin-off de la comedia de los noventas All That. Tuvo 2 temporadas y algo lo caracterizó la cantidad de estrellas invitadas como Usher, Mary J. Blige, Britney Spears, Eddie Murphy, Will Smith, Willy Santos, Lil ‘Romeo, Kenan Thompson y Kel Mitchell.