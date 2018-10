8 aciertos de la producción de la serie para encarar la trama – Orange is the New Black

Orange Is the New Black es uno de los programas originales más populares en Netflix; fue uno de los primeros programas en establecer el estándar para lo que era posible para un “Original de Netflix”. En estos días, los programas originales de Netflix, Hulu y Amazon se encuentran entre los ganadores de premios más importantes en cuanto a series año tras año, un camino que sin duda fue marcado en gran parte por este drama de prisión que Jenji Kohan y la producción en general supieron llevar.

Algunas de las decisiones creativas tomadas con respecto a OITNB han sigo MUY productivas para el programa, incluso algunas que se tomaron a último minuto. Por eso en este artículo te dejamos 8 aciertos de la producción de la serie para encarar la trama, y que fueron verdaderos éxitos en sí mismos.