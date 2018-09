8 actores se suman a la nueva serie de ciencia ficción de Netflix – Another Life

En abril te anunciamos que Netflix estaba preparando una nuevo drama de ciencia ficción de 10 episodios protagonizado por Katee Sackhoff (Battlestar Galactica). Ahora, nuevas caras acaban de unirse al elenco. Ellos son: A. J. Rivera (Grandfathered), Alexander Eling (Shadowhunters: Mortal Instruments), Alex Ozerov (The Americans), Jake Abel (Dirty John), JayR Tinaco (Rake), Jessica Camacho (The Flash), Barbara Williams (Mayans MC) y Lina Renna (The 100).

Creada por Aaron Martin (DeGrassi: The Next Generation), Another Life sigue a la astronauta astronauta Niko Breckinridge (Sackhoff), que se encuentra en la búsqueda de inteligencia alienígena. Ella dirige una tripulación en una misión para explorar la génesis de un artefacto extraterrestre. Mientras Niko y su joven equipo investigan, enfrentan un peligro inimaginable en lo que podría ser una misión sin vuelta atrás.

Los nuevos actores se suman a un gran elenco compuesto por Selma Blair (Hellboy), Tyler Hoechlin (Supergirl, Teen Wolf), Justin Chatwin (Shameless), Samuel Anderson (Loaded) y Elizabeth Faith Ludlow (The Walking Dead).

Rivera interpretará a Bernie Martínez, el microbiólogo de la nave The Salvare y chef de medio tiempo. Eling será Javier Almanzar, un ex hacker a bordo de The Salvare como experto en ingeniería informática. Ozerov interpretará a Oliver Sokolov, uno de los ingenieros de The Salvare. Abel retratará a Sasha Harrison, el hijo del Secretario de Defensa de EE. UU. que se encuentra en The Salvare como representante del gobierno y enlace diplomático.