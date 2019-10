8 clásicos de la década de 1980 para disfrutar en Amazon Prime Video

Estamos en la era de las plataformas digitales y cada vez son más las opciones para contratar. Dentro de ellas se encuentra Amazon Prime Video que además de tener contenido original y varias series clásicas tiene un GRAN catálogo de películas. Muchas de las grandes películas de culto han nacido en la década de 1980 y por eso aquí les dejamos 8 opciones que pueden ver en la plataforma streaming. Nota: recuerden que, como en la mayoría de los servicios, estos títulos están sujetos a disposición y zona.

1 . Top Gun (1986)

Ideal para ver luego del adelanto de la nueva película. Mezcla de acción, drama y romance, fue dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis. Esta es sin dudas una de las películas más icónicas de Cruise.

2 . Poltergeist (1982)

Clásico del terror si los hay. Dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, este fue su primer gran éxito en este rol. La película que tiene varias secuelas e incluso una remake. Se convirtió en una de las películas malditas del género luego de las trágicas muertes de varios de sus protagonistas. En esta historia Carol Anne, la pequeña de la familia, comienza a tener varios eventos paranormales. IMPERDIBLE para los amantes del terror.

3 . The Untouchables (1981)

Dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Kevin Costner. Ambientada en Chicago en los años 30, plena época de la Ley Seca, el idealista agente Eliot Ness persigue a Al Capone. Junto a grandes agentes intentará capturarlo. La gran película cuenta con las grandes actuaciones de Robert De Niro y Sean Connery.

4 . Dune (1984)

Sin dudas una película de culto, y más dentro de la filmografía de Lynch. Con la actuación de Kyle MacLachlan y Patrick Stewart dentro de un gran elenco podremos ver una historia donde por orden imperial la familia Atreides debe realizar la explotación del desértico planeta Arrakis también llamado Dune. Paul, el hijo del duque A, deberá huir al desierto y se enfrentará a múltiples peligros; además, intentará derrocar a los Harkonen.

5 . Once Upon a Time in America (1984)

Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, William Forsythe, Treat Williams y Jennifer Connelly por nombrar a gran parte de el MEGA ELENCO de la película. La mafia era un tema recurrente en los años ochenta. Esta historia se centra a principios del Siglo XX, cuando unos jóvenes comienzan a hacer una gran amistad hasta convertirse, en la época de la Ley Seca, en unos importantes mafiosos.

6 . Hamburger Hill (1987)

Inspirado en un hecho real ocurrido en 1969 en la Guerra de Vietnam, este drama bélico te mostrará los combates que enfrentaron al ejército americano y a los soldados del Vietcong por la toma de una colina. Los soldados fuero los de la División 101, formada por novatos.

7 . Blade Runner (1982)

Gran película que llegó de la mano de Ridley Scott. De culto total dentro de la ciencia ficción. Protagonizada por Harrison Ford, quien interpreta a un Blade Runner, un policía que rastrea a humanos diseñados, específicamente a los Nexus-6, los mismos que fueron desterrados de la tierra. Esta gran película se destaca por su oscura visión del futuro. No solo marcó una década: sigue siendo la favorita de MUCHOS.

8 . 8 Million Ways To Die (1986)

Con Andy Garcia, Jeff Bridges y Rosanna Arquette está este clásico de acción en el que Matt Scudder es un expolicía con problemas de adicciones que sobrevive por realizar las tareas que otros agentes no aceptan. Los problemas comenzarán cuando acepte ayudar a una prostituta a librarse de su proxeneta.