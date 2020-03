Todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser, hacer y expresarnos como queramos dentro de los marcos de la legalidad. Eso es lo que nos recordó el #8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora / Día Internacional de la Mujer , el mismo que nos ayuda a visibilizar la lucha contra la violencia machista, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión contra las mujeres. Porque la opresión está en todos lados, en todos los medios, en todos los círculos, hasta en el deporte. Sí, en el deporte. ¿O acaso el fútbol, el balón pie, no es siempre relacionado a los hombres? ¿Por qué? Aún no hay una respuesta certera y fidedigna. Repetimos: todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser, hacer y expresarnos como queramos dentro de los marcos de la legalidad, y como manera de demostrar que debe ser así, tenemos que pensar que deportes como el fútbol también tienen pueden y deben ser practicados por mujeres; es un deporte, un juego, una alegría. Con esto en mente, te recomendamos que veas estas 8 interesantísimas películas sobre las mujeres y el fútbol. Son MUY enriquecedores.

1 . Gracie (2007)

Hay pocas películas de fútbol basadas en jugadores estadounidenses, pero Gracie es una de ellas. La película tiene lugar en 1978. El fútbol femenino organizado todavía era muy raro en los Estados Unidos. Gracie trata de sobrellevar la muerte de su hermano pidiéndole a su escuela que le permita jugar fútbol universitario con los hombres. Ella tiene que convencer a sus padres quienes la desaprueban, a una escuela desinteresada y a un equipo sin apoyo. Después, su familia está preocupada por la forma en que Gracie actúa a raíz de la muerte de su padre, y deciden dejarla jugar. Finalmente, la película toma un giro feliz y exitoso.

2 . Football Under Cover (2008)

Este documental alemán / iraní sigue los intentos de la futbolista alemana Marlene Assmann y su amiga iraní Ayat Najafi para organizar un juego entre un equipo femenino iraní y alemán. Las dos trabajan para llevar al equipo amateur de mujeres alemanas, BSV AL-Dersimspor, a Teherán para jugar contra el equipo nacional de mujeres iraníes. Sin embargo, se enfrentan a muchos obstáculos, incluida la falta de fondos, la vacilación del gobierno para otorgar visas, la dificultad de obtener publicidad para el juego, los estrictos códigos de vestimenta para cumplir con las leyes de Irán y más. Crudo.

3 . Let The Girls Play (2018)

Esta comedia francesa de 2018 se basa en una historia real sobre el primer equipo de fútbol femenino francés. Comenzó en Reims en la década de 1960 dirigidas por un periodista deportivo, Paul Coutard, y su asistente, Emmanuelle Bruno. Les dijeron que no se podía hacer, así que, naturalmente, se propusieron hacerlo…

4 . Khartoum Offside (2019)

Este documental de 2019 trata sobre un grupo de mujeres jóvenes en Jartum que intentan obtener el reconocimiento suficiente para unirse a la FIFA pero se enfrentan a grandes problemas del gobierno islámico de Sudán. No hay tanto contexto dado por qué las mujeres tienen prohibido jugar al fútbol, es parte de la Ley de Orden Público que prohíbe los “actos inmorales” como fumar y beber, pero sigue siendo una historia lo suficientemente familiar que la gente entenderá.

5 . Dare To Dream: The Story Of The US Women’s Soccer Team (2005)

El título lo dice todo. Este documental deportivo trata sobre el ascenso del equipo de fútbol femenino de EE. UU. La película comienza cuando el equipo estaba en relativa oscuridad en la década de 1980. La producción de 77 minutos detalla el viaje a través de entrevistas con cinco atletas: Brandi Chastain, Mia Hamm, Julie Foudy, Kristine Lilly y Joy Fawcett.

6 . Bend It Like Beckham (2002)

Esta película de 2002 protagonizada por Parminder Nagra, Keira Knightley y Jonathan Rhys Meyers, es la historia de una niña, Jess, que se rebela contra su conservadora familia sij para jugar al fútbol. Sin duda, es una comedia romántica, pero hay una corriente oculta de comentarios sociales sobre los estereotipos de las mujeres en el fútbol, así como la reunión de dos culturas y cómo los hijos de inmigrantes tienen que aprender a navegar en ambas.

7 . Offside (2006)

Esta película iraní dirigida por Jafar Panahi trata sobre chicas que quieren ver un partido clasificatorio para la Copa Mundial pero que tienen prohibido ingresar por su género. Decidida a ver el juego, una niña se disfraza de niño para asistir al partido, pero es atrapada y ocultada en el techo del estadio con otras chicas que intentaron hacer lo mismo. Tragicomedia total.

8 . An Equal Playing Field (2015)

Este documental analiza el viaje de Christen Press al fútbol profesional, incluidos los obstáculos y el camino tortuoso que tuvo que tomar para que su carrera sea sostenible. Aunque breve, este es un gran documental para cualquier persona interesada en el aspecto comercial del fútbol profesional para las mujeres.