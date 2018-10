8 realitys que se burlan de tus creencias sobrenaturales

La televisión no tiene ningún problema aprovechando esas creencias. Al ver una forma de ganar dinero rápido con un pequeño presupuesto, las televisoras de todo el mundo se han saturado con programas que muestran a personas que buscan lo paranormal en un intento de probar, o en algunos casos, refutar, la existencia de cosas que no deberían ser.

1 . Ghost Adventures

2 . Mountain Monsters

3 . Ghost Hunters

Presente en The SyFy Channel de 2004 a 2016, Ghost Hunters siguió a The Atlantic Paranormal Society, un grupo que consistía en un par de líderes y un grupo de jóvenes investigadores. Lo que diferenciaba a este programa de los otros era que estos detectives de lo sobrenatural entraron en lugares supuestamente afligidos para desmentir las afirmaciones de las apariciones, no para probarlas.

Si bien no es el primer programa sobre la caza de espíritus, Ghost Hunters es posiblemente el programa que popularizó la idea. Y si alguna de las pruebas presentadas durante su carrera de 12 temporadas fue cierta o no, no se puede negar que sin este programa, todo este género casi que no existiría.