8 series entran a Netflix esta semana

El tercer viernes de septiembre nos trae una gran sorpresa que llevábamos esperando desde hace tiempo: Maniac. Esta es una serie dirigida por Cary Fukunaga (Beast of No Nation, Sin Nombre) que es protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill quienes interpretan a Annie y Owen, dos desconocidos que llegan a las últimas fases de un misterioso estudio farmacéutico, aunque por distintas razones, y que en la búsqueda de una cura nada saldrá como lo piensan.

El segundo gran estreno es The Good Cop , una comedia protagonizada por Tony Danza y Josh Groban , quienes interpretan a un padre y un hijo. El primero un expolicia de Nueva York y el segundo un actual detective de la misma ciudad, con personalidades muy distintas. Mientras que el padre vive fuera de las reglas, el hijo no rompe ninguna.

Y el tercer gran estreno de la semana es Hilda , un anime que te remite de inmediato a series como Gravity Falls ó We Bare Bears . La historia está basada en las novelas gráficas escritas por Luke Pearson que sigue a una intrépida niña con cabello azul mientras viaja desde su casa hasta Trolberg , un mundo lleno de magia, vasto y desconocido, habitado por duendes y gigantes. Allí hará nuevos amigos y descubrirá criaturas misteriosas, extrañas y, en ciertos casos, peligrosas.

Otros estrenos son la segunda temporada de The Frankenstein Chronicles; el reality Battlefish; la telenovela Al Hayba; y los animes Dragon Pilot y Code Geass: Lelouch of the Rebellion.