8 series que llegan a México directo del Reino Unido

¿Eres de los que disfrutan de las series europeas? ¿Te gustan esa cadencia que las hace tan especiales, sus temporadas cortas y sus acentos? Entonces Acorn TV, es para ti. Con más de año y medio presente en el mercado mexicano, el servicio de streaming especializado en producciones de Gran Bretaña (junto con Canadá, Australia y algunos más) se encuentra a la alcance de la mano a través de izzi, el conocido servicio internet, televisión y telefonía. Por eso, en Spoiler Time, te contamos acerca de 8 series británicas que podrás disfrutar en esta plataforma. ¿Preparado?

1 . Manhunt

Basada en hechos reales, esta es una serie que no te puedes perder. Protagonizada por Martin Clunes, Manhunt es una producción británica que sigue al ex detective de la Policía Metropolitana de Londres, Colin Stutton en su persecución del asesino serial Levi Bellfield.

2 . And then, there were none

Esta miniserie titulada And then, there were none es una adaptación de la novela de misterio más vendida de todos los tiempos, escrita por la inigualable Agatha Christie, y cuenta la historia de diez desconocidos invitados sin motivo aparente a una misteriosa isla. En medio de una cena, estos desconocidos empiezan a morir uno por uno… Misterio y mucho más de la mano de un cast que tiene a Aidan Turner, Charles Dance y Sam Neill.

3 . Partners in Crime

Esta miniserie original de la BBC es otra adaptación del trabajo de Agatha Christie. En sus episodios, seguiremos a los famosos personajes de la literatura, Tuppence y Tommy, un matrimonio que descubre tener aptitudes para el crimen y así mezclarse en una red de espías con mucho éxito. Partners in Crime está protagonizada por David Walliams y Jessica Raine.

4 . Line of Duty

¿Quedaste enganchado con Bodyguard? Entonces no puedes perderte Line of Duty, que fue creada también por Jed Mercurio. En Line of Duty acompañarás al Departamento Anticorrupción de la Policía en su investigación contra el Detective Gates, interpretado por Lennie James, a quien conoces como Morgan en The Walking Dead.

5 . The Secret Agent

Otra miniserie que se inspira en la literatura. The Secret Agent es una producción de la BBC que se basa en la novela de Joseph Conrad y cuenta la historia de Verloc, un hombre que habita la Londres de finales del 1800 y es dueño de un sex shop, pero, a la vez, colabora con la embajada rusa para espiar grupos anarquistas. Por supuesto, terminará involucrado en una misión terrible: explotar el Observatorio de Greenwich.

6 . Foyle’s War

Foyle’s War es una serie de ocho temporadas creada por Anthony Horowitz, situada en la Segunda Guerra Mundial. El show sigue a Christopher Foyle, un comisario que deberá enfrentarse a las atrocidades de una época muy oscura de la humanidad.

7 . Detectorist

Detectorists es una comedia británica que tiene como protagonistas a Toby Jones y a Mackenzie Crook. La ficción sigue a un grupo de amigos, los Danebury Metal Detectorist Club, quienes tienen como ambición detectar los metales más extraños del mundo. Risas aseguradas en esta producción de una sola cámara.

8 . Doc Martin

Doc Martin es otra comedia dramática, de 9 temporadas, que también tiene como protagonista a Martin Clunes, el mismo de Manhunt. Esta vez su papel es el del Dr. Martin Ellingham, un cirujano vascular que desarrolla hematofobia y por eso debe reubicarse en un pueblito olvidado de Cornwall, donde ha pasado algunos años de su infancia, y que terminará cambiándole la vida.

La novena temporada se encuentra en emisión desde el 26 de Septiembre de este año, estrenándose un capítulo semana por semana en simultaneo con E.U. y Canadá. Te dejamos el tráiler.

Bonus: 19-2

Como mencionamos en la introducción de este artículo, Acorn TV no solo cuenta con producciones del Reino Unido: también podrás ver series producidas en otras latitudes. Por eso este bonus. 19-2 es un drama policial canadiense que ha sabido recibir múltiples premios en su país y, además, una nominación a los premios Emmy. La trama sigue a los oficiales de la Estación de Policía 19 de Montreal no solo en su vida laboral, sino también privada.

Recuerda

Todo esto y más podrás encontrar en Acorn TV. Este genial servicio de streaming está disponible en dispositivos iOS, Android, Roku, Chrome Cast, Apple TV, y ahora también para todos los usuarios de izzi, quienes podrán adquirirlo en su paquete mensual y disfrutarlo en su izzi TV e izzi go app. Si te suscribes AHORA MISMO, recibirás un 25% de descuento. ¿Qué estás esperando?