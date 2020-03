8 shows stand-up de mujeres disponibles en Netflix para ver mientras trabajas o estudias en casa

Seguimos de cuarentena y, por lo tanto, en Spoiler Time seguimos buscando formas de que la pases bien y te rías un poco. Sabemos que a veces los ánimos no están para ver una serie, así que en esta oportunidad te traemos 8 especiales de stand-up, todos realizados por mujeres, que seguramente lograrán sacarte algunas carcajadas. Al final, dos latinoamericanas, ¡porque aquí también sabemos reírnos!

1 . Nanette, de Hannah Gadsby

Probablemente el mejor especial de stand-up de Netflix, así de sencillo. La australiana Gadsby creó esta rutina luego del debate terrible que sucedió en su país para conseguir la legalidad del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Duro, preciso y cómico, este especial es realmente imperdible.

2 . Elder Millenial, de Iliza Shlesinger

Elder Millennial es el cuarto especial de Iliza Shlesinger en Netflix. En él, analiza lo que significa ser una de las más antiguas de esta generación, con toda su plasticidad cómica, sus voces y todo lo que la caracteriza. Si la viste en Spenser: Confidential, sabes de lo que te hablo.

3 . Relatable, de Ellen DeGeneres

¿Quién no ama a Ellen DeGeneres? Relatable es el primer show de stand-up que hizo nuestra querida Ellen en 15 años y demuestra que, a pesar del tiempo, sigue siendo una comediante enorme.

4 . A Speck of Dust, de Sarah Silverman

La actriz y escritora que no solo participó en SNL, sino que supo tener sus propios programas y estuvo nominada a los premios Emmy nos hace reír muchísimo con este especial donde no deja afuera nada: política, religión, familia y mucho, mucho más.

5 . Growing, de Amy Schumer

Otra comediante consagrada en nuestra lista. Amy Schumer, embarazada al momento de hacer este especial, nos muestra la otra cara de la maternidad, el matrimonio y la familia. ¡Prepárate para reír!

6 . One of the Greats, de Chelsea Peretti

Este especial del 2014 nos trae a Chelsea Peretti, a quien ya queremos muchísimo por su Gina de Brooklyn Nine-Nine, y que aquí se despacha con una rutina que linda entre lo absurdo, lo bizarro y lo ridículo.

7 . Estupidez compleja, de Malena Pichot

La feminista argentina Malena Pichot aparece en Netflix con este especial llamado Estupidez compleja y nos deja llorando de risa mientras habla del rol de la mujer, el feminismo y las citas.

8 . Selección natural, Sofía Niño de Rivera

La actriz y comediante mexicana también esta en Netflix, no solo con Club de cuervos, sino también con dos especiales de stand up, siendo Selección Natural el segundo, que se estrenó en el 2018 y que está lleno de humor negro y por eso nos gusta mucho.