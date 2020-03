8M – Anne y June, dos personajes televisivos que representan perfectamente las luchas de las mujeres

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, y dentro de la televisión actual existen dos personajes femeninos que han representado perfectamente las luchas de las mujeres: me refiero a Anne Shirley de Anne With an E y June Osborne de The Handmaid’s Tale.

Si bien Anne y June protagonizan series muy diferentes, una está ambientada a finales del Siglo XIX y la otra en un futuro distópico; sus personajes no son tan lejanos, ambas defienden las mismas causas que sus congéneres y sufren los mismos problemas a manos de una sociedad machista, retrograda y heteropatriarcal en distintas épocas. Pero a pesar de todo, ellas nunca se quedan calladas y siguen luchando por la libertad y los derechos de las suyas.

Por eso decidimos enlistar todo lo que, como espectadoras, amamos de estas empoderadas mujeres.