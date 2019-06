9 clásicos del cine de terror slasher que debes ver para disfrutar de la novena temporada – American Horror Story

Pocas son las novedades que tenemos sobre la nueva temporada de American Horror Story. Sí tenemos bien en claro es que su título es 1984 y será una entrega con temática slasher, o sea, llena de sangre, como para no perder la costumbre, y suponemos que con mucha persecución, algo característico del género. Mientras seguimos esperando novedades hemos seleccionado 9 clásicos del terror, específicamente del subgénero slasher, para poder meternos de lleno en lo que será la nueva temática de la serie.

1 . The Texas Chainsaw Massacre (1974)

Para muchos, la película de Tobe Hooper es de las icónicas dentro del subgénero. En este film una calurosa tarde de verano se convierte, para cinco amigos, en una de las peores pesadillas. Esta historia disparó secuelas y una remake. Su atmósfera sigue impactando al día de hoy.

2 . Halloween (1978)

Llegó de la mano de John Carpenter y sigue vigente al día de hoy. Todo comienza en una noche de Halloween de 1963 en la que Michael Myers, un niño de 6 años, asesina a toda su familia. Luego, es internado en un psiquiátrico pero escapa 15 años después para volver a su pueblo y acechar a la adolescente Laurie Strode, reconocido papel de Jamie Lee Curtis.

3 . Friday the 13th (1980)

Obra exquisita de Sean S. Cunningham. Veremos cómo años después de una tragedia (un joven muere ahogado), el campamento de verano Crystal Lake reabre sus puertas. A partir de ese momento proliferan personas muertas en extrañas circunstancias. Este es el origen del gran Jason Voorhees.

4 . Madman (1981)

Escrita y dirigida por Joe Giannone, esta película se centra en un campamento de verano donde los jóvenes cuentan la leyenda de Madman Marz, un asesino en serie. Al nombrarlo él vuelve a aparecer asesinando a todo que se le cruce en su camino.

5 . The Slumber Party Massacre (1982)

Dirigida por Amy Holden Jones y escrita por Rita Mae Brown. Seremos testigos de cómo en medio de una fiesta de chicas entra un psicópata que solo quiere disfrutar mientras asesina con su taladro. Este clásico se distingue por la combinación de horror y comedia. Una gran película.

6 . The House on Sorority Row (1983)

Esta película dirigida por Mark Rosman comienza con un grupo de 7 amigas que quieren realizar una fiesta de graduación. La dueña de la casa donde viven les prohíbe cualquier tipo de celebración y a ellas no les importa. Siguen con los preparativos y deciden hacerle una broma a la casera, pero todo termina en muerte. El tema es que ellas no se imaginan la pesadilla que comienza…

7 . Scream (1996)

Clásico de los noventas y gran obra del magnífico Wes Craven. Comienza con una ÉPICA escena con Drew Barrymore al teléfono (quienes la vimos no la vamos a olvidar nunca). Pero vamos a la trama: Sydney vuelve a casa luego del asesinato de su madre; lo que no se imagina es que un terrible psicópata está acechando, especialmente a ella…

8 . I Know What You Did Last Summer (1997)

Obra de Jim Gillespie, es otro slasher clásico de la década de 1990. Todo comienza una noche de verano; 4 amigos volvían de una fiesta y atropellan a un hombre en la carretera. Deciden tirar el cadáver al mar y ocultar lo sucedido. Un año después la venganza llega a sus vidas. En esta cinta vemos a una joven Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar. IMPERDIBLE.

9 . The Cabin in the Woods (2012)

Dirigida por Drew Goddard, veremos a varias caras conocidas como Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Jesse Williams y Amy Acker por nombrar a algunos. Un grupo de universitarios decide pasar un fin de semana en una cabaña ubicada en un remoto bosque sin ningún tipo de contacto con el exterior. Lo que no se imaginan es que ellos serán parte de un experimento que involucra un macabro ritual…