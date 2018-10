Pero hay algunos capítulos que, por más que pase el tiempo, nos siguen aterrando, no podemos evitarlo… Por eso, recordemos estos 9 episodios de Escalofríos que nos siguen angustiado al día de hoy.

1 . Mi vecino es un fantasma (S04E03)

No podremos olvidar este episodio donde una joven nota que su vecino es extraño y comienza a sospechar que es un espectro. Ella termina descubriendo algo impactante respecto a Danny , su vecino…

2 . La venganza de los gnomos del jardín (S02E08)

3 . Terror en la biblioteca (S01E04)

4 . No bajes al sótano (S01E11/12)

5 . El espantapájaros camina a medianoche (S02E14)

6 . Una noche en la torre del terror (S01E16/17)

7 . El hombre lobo de Fever Swamp (S01E18/19)

8 . La máscara encantada (S01E01/02)

Todo comienza cuando Carly Beth Caldwell compra una máscara para Halloween pero no escucha cuando el vendedor le advierte que no la use más de tres veces… Ella deberá quitarse esta maldición.

PD: La máscara es utilizada en otros episodios de segunda temporada.