9 interesantísimas curiosidades de nuestra comedia romántica favorita – Jane the Virgin

Jane The Virgin está basada en la exitosa novela venezolana Juana la Virgen estrenada en el 2002 . La misma llegó a tener diferentes versiones en varios países, pero sin dudas Jane The Virgin es la de mayor reconocimiento.

En la novela Juana la Virgen , Juana tiene tan solo 16 años y al contrario de nuestra Jane es una mujer a la que no le va mucho al romanticismo. En Jane The Virgen , Jane tiene 23 años y sabemos que ella cree en el amor perfecto. ¿Con cuál Jane se quedan?

Es la primera serie en la historia de The CW en ganar una nominación al Globo de Oro: Gina Rodríguez fue la vencedora a la Mejor Actriz en una serie de televisión. Es por eso que Jane The Virgin se ha posicionado como una de las favoritas de la cadena encima de Arrow, The Flash, Supernatural etc. ¿Quién lo diría, verdad?