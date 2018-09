9 momentos que siguen haciéndonos llorar de la serie – This Is Us

Los que somos fans de This Is Us sabemos que cada episodio que vemos lo hacemos con el corazón en la mano… la familia Pearson ya parece la nuestra, ¡y sí que sufrimos!

La serie es muy emotiva, pero no solo por rompernos el corazón sino también por emocionarnos ya que no son solo lágrimas de tristeza a los que nos acostumbra la serie. Por eso nos hemos puestos melancólicos y mientras esperamos su regreso nos propusimos recordar esos momentos que nos hicieron derramar mares de lágrimas: y tranquilos, que pronto recordaremos más… This is us nos hace llorar bastante seguido.

Preparen los pañuelos: estos 9 momentos de la serie nos hacen llorar… ¡Y MUCHO!