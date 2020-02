9 parejas del mundo series que nos muestran cuán tóxicas pueden ser las relaciones

Con la red de redes dominando nuestras vidas hace unos 20 años de manera masiva, nuestros ojos se abrieron hacia lugares hermosos y también hacia lugares oscuros. Sí: internet nos facilitó videos tiernos de mascotas graciosas jugando con sus amigos humanos, por ejemplo, como también nos alertó sobre una premisa que existió siempre pero no se visibilizaba claramente, la del amor tóxico. Las series, fieles representantes de la vida misma, también se hacen eco de la mecánica nociva que existe entre muchas personas, y muchas parejas que vemos en nuestros shows preferidos son tan tóxicas que nos contagian. Veamos las 9 más significativas.

1 . Piper y Alex – Orange is The New Black

Si la relación que tienes con otra persona termina llevándote a la cárcel, entonces no es una buena… Piper termina en la cárcel cuando critica a Alex por ser una mula de drogas cuando todavía estaban juntas (un tiempo antes de que la historia realmente comience). Terminan en la misma prisión. Imagina tener que estar cerca de tu ex todos los días sin un medio de escape. Pero no pasa mucho tiempo antes que Alex y Piper vuelvan a involucrarse, lo que significa que Piper está engañando a su prometido, quien le es leal en el exterior. Amor, odio, separación, casamiento… ¡UFFF!

2 . Rory y Dean – Gilmore Girls

Al principio parecían una gran pareja. Lindos, estaban enamorados y parecían apoyarse mutuamente, pero luego los celos de Dean salen a la luz. Se pone un poco sensible sobre Tristan, que está enamorado de Rory, y luego sobre Jess. Finalmente se separan y Dean se casa con otra persona, pero engaña a su esposa al tomar la virginidad de Rory. Finalmente, Dean es expulsado por su esposa y él y Rory intentan intentarlo nuevamente solo para que termine mal una vez más.

3 . Ross y Rachel – Friends

Ross estuvo enamorado de Rachel desde que estaba en noveno grado, pero solo se conectan realmente como adultos. Cuando terminan juntos, constantemente tienen problemas. Y no olvidemos que Ross se acostó con otra mujer cuando él y Rachel todavía estaban saliendo. Sí, todavía estaban saliendo y él sabía lo que estaba haciendo… Cuando Rachel trata de explicar sus sentimientos al respecto, Ross los descarta. Rachel también tiene la culpa porque asume que toda la culpa es de Ross. Ross dice el nombre de Rachel en su boda con Emily en lugar del de su novia y la boda se cancela. Mucho más tarde, los dos se emborrachan en Las Vegas y terminan casándose y Ross dice que lo anulará, pero no lo hace. Eventualmente terminan teniendo un bebé juntos, pero no están juntos. Luego, al final de la serie, terminan juntos de nuevo. ¡Agotador!

4 . Betty y Don Draper – Mad Men

Estos dos parecían una gran pareja para las personas fuera de su relación, pero eran realmente defectuosas e infelices, siendo crueles entre sí. Don es un alcohólico mujeriego con poca paciencia y Betty es una persona venenosa, manipuladora e infantil. Juntos hacen un cóctel tóxico.

5 . Katherine y los Salvatore – Vampire Diaries

Esta serie está llena de relaciones conflictivas, pero las peores son definitivamente las que hay entre Katherine y los Salvatore. Ella le miente a Stefan y lo engaña con su propio hermano, Damon. Luego convence a Damon que está enamorada de él y el joven termina pasando décadas buscándola porque cree que está encerrada en una tumba en algún lugar, lo cual no es cierto. Finalmente, ella le confiesa a Damon que nunca lo amó, que siempre estuvo enamorada de Stefan. Luego obliga a Stefan a desconectar a su humanidad. ¡NOCIVOOO!

6 . Carrie y Big – Sex and the City

Supuestamente el gran amor de la serie, pero en realidad no son el uno para el otro. Desde el comienzo del programa hasta la segunda película, su relación es un gran desastre de encendido / apagado. Big tiene problemas para expresar sus emociones hacia Carrie y no parece querer casarse con ella, pero luego se casa con otra mujer, Natasha, poco después de su primera gran separación. Luego engaña a Natasha con Carrie y Carrie engaña a Aiden con Big. Big solo la quiere cuando es feliz con alguien más. Ambos se lastimaron innumerables veces y sacaron lo peor del otro. Big la dejó en el altar; incluso entonces la gente todavía quería que terminaran juntos. WTF?!?!?!

7 . Oliva y Fitz – Scandal

Olivia es el ejemplo perfecto de una mujer fuerte e independiente, excepto cuando está con Fitz. Fitz tiene un extraño poder sobre ella y la hace sentir y parecer más débil de lo que realmente es. Incluso la pone bajo vigilancia para que sepa con quién está interactuando y qué está haciendo todo el tiempo. Además, el tipo está casado y constantemente engaña a su esposa con Olivia, pero no se divorciará aunque quiera estar con ella. Ambos se mienten todo el tiempo y se han lastimado constantemente.

8 . Celeste y Perry – Big Little Lies

Al principio parecen ser la pareja perfecta, se ven muy enamorados. Y entonces ves la violencia. Perry lastima mucho a Celeste y a menudo la deja magullada y temerosa por su vida. Sí, ella se defiende, pero también está atrapada en una relación volátil en la que su esposo no la respeta lo suficiente como para no golpearla. Suelen tener relaciones sexuales después de una pelea, por lo que su intimidad se confunde con la violencia y, aparentemente, a Celeste le resulta difícil separarse cuando la maltratan.

9 . Buffy y Spike – Buffy the Vampire Slayer

Spike se enamora de Buffy y la persigue durante años, incluso cuando ella expresa su disgusto por la idea de estar con él. Finalmente, Buffy aprende a confiar en él y Spike se gana su lugar como uno de los Scooby Gang. Comienzan a dormir juntos después de la muerte y resurrección de Buffy, pero ella solo está usándolo para sentirse viva nuevamente: las cosas son claramente desiguales porque Spike está locamente enamorado de Buffy, pero ella solo lo está usando para tener relaciones sexuales. Luego, cuando Buffy intenta alejarse, Spike se enoja y trata de violarla. Horrorizado por sus acciones, Spike se escapa y va en una misión para recuperar su alma. Finalmente, cuando regresa, Buffy lo perdona y pelean una última batalla juntos antes que Spike se sacrifique por ella y ambos confiesan su amor, el uno por el otro.