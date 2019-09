9 películas basadas en la obra de Stephen King que tienes obligación de ver

Stephen King es uno de los grandes escritores de la actualidad. Actualmente tenemos en cartelera un éxito de taquilla que está basado en sus narraciones , It: Chapter Two , misma cinta que aborda temas como la amistad y los miedos. Obviamente, esta no es la única obra de King que vale la pena ver: entre series y películas el escritor tiene adaptadas más de 70 de sus obras.

1 . Carrie (1976)

2 . The Shining (1980)

3 . Creepshow (1982)

Dirigida por George R. Romero es otro de los clásicos de terror nacidos de la mente de Stephen King ya que es quien escribió la película.

La cinta reúne 5 cortos de terror que componen este homenaje a los cómics de los 50 como por ejemplo Cuentos de la cripta, The Vault of Horror y The Haunt of Fear.