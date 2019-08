9 preguntas que nos dejó la primera temporada – The Boys

El final de la primera temporada de The Boys nos dejó a todos anonadados con su gran giro inesperado. Afortunadamente ya se ha confirmado una segunda temporada, la cual resolverá todas nuestras dudas.

1 . ¿Qué pasó realmente con Becca?

2 . ¿Qué harán ahora Homelander y Butcher?

Butcher no se esperaba encontrar a su esposa viva, por lo que ahora nos preguntamos qué hará ahora que sabe la verdad. Por otra parte, no creemos que Homelander tenga un lado paternalista. ¿Querrá involucrase en la vida de su hijo?

3 . ¿Starlight quedará fuera de The Seven?

Considerando que esta super ayudó a escapar a The Boys, pensamos que ya no será bienvenida en el grupo. Starlight demostró que no es como todos ellos pues ella genuinamente quiere salvar a la gente.