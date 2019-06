9 razones por las que amamos a Quake – Agents of S.H.I.E.L.D.

Agents of SHIELD es una de las pocas series de Marvel que ha sobrevivido a las cancelaciones que arrasaron el universo televisivo en los últimos tiempos. Con su sexta temporada recién empezada y una séptima ya confirmada, mucho de su éxito se debe a los personajes entrañables que la componen. Desde el bueno de Phil Coulson , hasta el nuevo director Mack , cada uno de ellos es fundamental para hacer el show.

1 . Surgió de la nada: SHIELD la encontró viviendo una van, siendo una hacktivista.

¡Qué tiempos aquellos! Temporada 1 , Ward , The Rising Tide … ¿Quién hubiera imaginado qué tan lejos iba a llegar esta chica?

2 . A pesar de esto, termina convirtiéndose en una gran agente.

Aunque, claro, le costaba entrenar al principio, ¿recuerdan? Y así y todo, hay que decirlo, no siempre sabe seguir órdenes.

3 . Supo ganarse el corazón de todo, pero en especial, el de Melinda May, quien es su mentora.

4 . Se convirtió en una suerte de hija y sucesora de Phil Coulson.

Junto a May , son los padres que Daisy nunca tuvo. Awwwwww.

5 . Apuesta al amor, aunque sus experiencias personales hayan sido terribles.

6 . Descubrió que toda su vida había vivió engañada, pero así y todo abrazó su nueva identidad: Daisy Johnson.

7 . Se convirtió en una referente y líder para los inhumanos.

Sin ir más lejos, sin ella no tendríamos a Yo-Yo , otra agente que hace la diferencia en el día a día de SHIELD .

8 . Es bastante cabeza dura, pero tiene un gran corazón y sabe cuándo ceder. Tanto, que le dejó el puesto de líder a Mack.

Coulson la entrenó para que fuera su sucesora, pero, como dijimos antes, a Daisy siempre le costó seguir órdenes y no es todo lo objetiva y cabeza fría que se necesita para un puesto así. Así y todo, es lo suficientemente íntegra como para dar un paso al costado y darnos un nuevo director de SHIELD .

9 . Es una badass hecha y derecha: ya sea con sus poderes, o sin ellos.

En sus propias palabras: If I can’t quake it, I’ll break it!