A 15 años de su aparición, estas son TODAS las lecciones que nos dejaron las chicas pesadas

Sin duda alguna Mean Girls fue una película clave para muchos adolescentes, los mismos que crecieron a través de ella. Si tú aún no has visto esta exitosísima cinta realmente ¡no sabemos qué estas esperando! Hace unos meses de este año de 2019 se cumplieron 15 años de su estreno; para ser precisos el 25 de Junio de 2004 las pantallas de los cines se vieron invadidas por las chicas pesadas, y en su honor les traemos TODAS las lecciones que estas chicas pesadas dejaron en la vida de cualquier adolescente.

No te hagas la tonta por un hombre… Corrección: ¡no te hagas la tonta por NADIE!

Si las cosas salen mal, ¡improvisa! Y si no, ¡que sea lo mejor para ti!

La escuela puede ser… ¡salvaje! ¡Arriba ese ánimo!

“Basta de decirnos zorras entre nosotras”. En muchas ocasiones quien ofende más a una mujer es otra mujer… En lugar de seguir peleando hay que unirnos.

Los rumores no son buenos; no los inicies, no los difundas, no te dejes llevar por ellos. “Las palabras duelen más que los golpes”.

Hablar mal de alguien más no te hace mejor persona. O sea “decirle estúpido o estúpida a alguien no te hará más inteligente y, definitivamente, hacerle la vida imposible a ‘Regina George‘ no me hizo sentir mejor”.

No dejes que los que te “odian” te detengan de ser feliz. No permitas que nadie te diga cómo debes vestirte, peinarte o hablar: elige tus propias maneras de hacerlo, y si alguien te menosprecia por eso, simplemente no merece tu atención.

Si te has equivocado, ¡discúlpate! Nunca es tarde para reparar nuestros errores; si herimos a alguien el pedir perdón podría ser la solución.

No todos debemos ser amigos. Está bien socializar con los demás pero debemos aceptar que no a todos se les puede decir “amigo”, y que lo mejor es simplemente alejarse de las personas que no nos hagan bien.