A 25 años de su estreno, los 11 episodios que más nos han impactado – The X-Files

Como hoy, 10 de septiembre pero 1993 se estrenaba la serie que se convertiría de culto para los amantes de la ciencia ficción, lo sobrenatural y los misterios. Es sorprendente que este año ya se cumplen 25 años (¡sí, 25!) de la emisión del primer episodio de X-Files. ¡No podemos creer que hace 25 años conocimos a Mulder y Scully por primera vez!

La serie que nos ha dejado icónicas frases como “the truth is out there” (La verdad está ahí afuera) o “Trust no one” (No confíes en nadie) merece que la reconozcamos como corresponde (aunque sigue vigente con su onceava temporada emitida en este 2018) y por eso en este artículo vamos a recordar a los agentes más amados de la TV con 11 episodios que nos dejaron impactados, shockeados y hasta nos produjeron pesadillas.

¡VAMOS!