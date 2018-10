A alguno de estos personajes LO NECESITAMOS YA en el Arrowverse

5 . Shazam

Si bien la película de Shazam pareciera inclinarse a la comedia, lo que lo haría genial para que apareciera en Legends of Tomorrow , Billy es la clase de personaje que podríamos ubicar perfectamente dentro de una serie como The Flash . Y por supuesto sería genial ver a Asher Angel aparecer dentro del crossover para salvar al mundo y de esta manera promocionar la próxima película.

4 . Cyborg

Victor Stone aún no tiene una película en solitario, ni siquiera existen rumores de ello. Hace un par de días Ray Fisher publicó una foto con Zack Snyder, que podría indicar que están trabajando en algo, pero no se ha anunciado nada en particular.

Parece que DC y compañía se olvidaron que Cyborg fue partícipe de la película de Justice League. Por eso, si las personas a cargo del DCEU no tienen nada para hacer con él, sumémoslo al Arrowverse.

Arrow, Black Lightning o Teen Titans (si es que en un futuro los incluyen el Arrowverse) serían las series ideales para que debuten Victor y Silas Stone. Es más, si no lo van a usar más en las películas, estaría bueno que tenga su propia serie y que sea él uno de los que lleve adelante el universo de DC en la TV cuando Arrow y The Flash culminen.