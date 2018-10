A, B y un helicóptero: ¿el destino de Rick? – The Walking Dead

La temporada 9 de The Walking Dead ha mejorado mucho en lo que a la serie global respecta, recuperando la sensación de temporadas anteriores. Aún así, sigue sufriendo en los ratings, lo que podría indicar que el esfuerzo realizado para mejorarla es demasiado poco… o que es demasiado tarde. Y esto es curioso, porque ni siquiera desentrañando uno de sus misterios más grandes de la trama las cosas toman un nuevo cause ganador: Warning Signs, el último episodio de The Walking Dead, finalmente confirmó una larga teoría: la críptica A vista en todo tiene un significado y está conectada a ese misterioso helicóptero. El helicóptero y las A han sido pilares de las teorías de The Walking Dead durante años, ya que ambas cosas aparecieron por primera vez hace una temporada. Jadis / Anne definitivamente saben quién está volando el helicóptero, así como el significado detrás de esos mensajes A.

Para ser más precisos, han habido varios avistamientos de helicópteros en The Walking Dead, pero la mayoría está de acuerdo en que este helicóptero en particular aparece por primera vez en el episodio de la temporada 7 cuando Rick visita por primera vez el hogar de Jadis / Anne. La escena tiene a Rick mirando hacia el enorme vertedero y lejos, en la distancia, se puede ver un helicóptero moviéndose de derecha a izquierda. Algunos asumieron que era simplemente un error, solo un helicóptero totalmente normal que se había capturado accidentalmente con la cámara. Pero esa escena se filmó claramente frente a una pantalla verde y no en ningún lugar que pudiera aparecer accidentalmente un helicóptero al azar.

En la temporada 8 el helicóptero se convirtió en algo mayor cuando Rick mira que un helicóptero sobrevuela su cabeza al final del episodio 5, aunque incluso él pensó que podría tener alucinaciones. Esto fue seguido por Simon, que interrogó a Jadis acerca de por qué los Scavengers tienen un helipuerto oculto antes de masacrarlos en el episodio 10. Luego, en el episodio 14, el helicóptero regresa en otro vuelo bajo sobre el basurero cuando Jadis mantiene cautivo a Negan: intenta desesperadamente hacer una señal al helicóptero, pero la bengala se apaga en su lucha con Negan y el helicóptero se aleja.

Este helicóptero reaparece nuevamente en The Bridge, el episodio de hace dos semanas, visto por Jadis que ahora lleva su nombre real, Anne, cuando está de guardia. Ese avistamiento lleva a Anne a regresar al vertedero en Warning Signs, el último episodio, donde recupera un walkie-talkie que escondió allí. Ella lo usa para hacer contacto con… alguien, diciéndole que vio al helicóptero la noche anterior y que sabe que están cerca. Y es esta conversación la que confirma lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo: Jadis / Anne sabe todo sobre el helicóptero, de dónde viene y quién lo está piloteando. Pero esa no es toda la conversación de Anne con la persona misteriosa en el otro extremo del walkie-talkie. En respuesta, la persona en el otro extremo responde: “¿Qué tienes? ¿Una A o una B?” Esta es la primera vez que los personajes mencionan A (o B en realidad), pero ciertamente no es la primera vez que The Walking Dead ha incluido las letras crípticas. Recordemos: cuando el grupo llegó a Terminus y se enfrentó a los caníbales la A está escrita en todo el complejo y lo más notable es que aparece en el vagón del tren donde Rick y el resto del grupo están encarcelados al final. Desde entonces, A ha adquirido un significado muy ominoso, y cada vez que aparece, como ocurrió en la sudadera de Daryl cuando era prisionero de Los Salvadores, los fanáticos se apresuran a asumir que significa que algo realmente malo está por suceder.

La conversación de Anne en el walkie-talkie hace evidente que solía trabajar para quien posee el helicóptero. Ella pregunta si son los que se llevaron a Los Salvadores desaparecidos, a lo que ellos responden: “No. El trato sigue en pie. ¿Tendrás una A o una B?” Así que anteriormente, como Jadis, ella hizo tratos con estas personas, y a cambio de entregar lo que sea una A o una B fue recompensada. Anne luego pregunta “¿Qué costará?”, o sea que se refiere a lo que les costará regresar por ella, ya que Anne había estado tratando de contactar con el helicóptero la temporada pasada. La respuesta es simple, llana: “una A“. Es entonces cuando Gabriel se enfrenta a Anne, y en su interrogatorio se revelan más detalles. Los términos A y B, por ejemplo, se refieren a las personas que intercambió por suministros, su compensación, como las latas de conserva que come. En esas latas de compota de manzana hay un símbolo, tres círculos entrelazados, y es el mismo símbolo que se ve pintado en el lado del helicóptero en el tráiler de la temporada 9 de The Walking Dead.

Anne intenta convencer a Gabriel de que se vaya con ella, que irán a esta comunidad misteriosa donde podrán tener una mejor vida; todo lo que necesita hacer es ayudarla con una parte del trato. Obviamente, Anne necesita reunir una A antes de que pueda ser bienvenida de nuevo a esta comunidad lejana que está bien provista y es capaz de operar un helicóptero. Pero Gabriel no quiere nada de eso, por lo que Anne, quizás ahora Jadis una vez más, lo noquea y le dice: “Es gracioso, siempre pensé que eras B“.

Así que tenemos una comunidad que está lejos, que está bien surtida en suministros y equipos, y está dispuesta a compartir esos suministros con cualquier persona que les brinde personas por algún motivo desconocido. Es más información de la que teníamos antes de Warning Signs, pero todavía plantea muchas preguntas. Por un lado, aunque ahora sabemos que A y B son clasificaciones para las personas, todavía no está claro qué significan exactamente. Nuestra mejor suposición es que A se refiere a alguien que es un líder mientras que una B es alguien que es más un seguidor. Esta es la razón por la que Rick habría sido etiquetado como A y por la que Anne asumió que Gabriel era una B. Pero cuando Gabriel se niega a acompañarla, demuestra que es más una A de lo que Jadis pensó inicialmente. ¿Qué sucede con estas A y B una vez que se entregan? Ese es otro misterio pero seguramente no es nada bueno. Si Terminus, por ejemplo, está vinculado de alguna manera con esta otra comunidad, entonces estas A y B podrían estar en el menú caníbal. Pero una comunidad tan bien surtida como esta que imaginamos no es probable que esté comiendo gente, así que ¿por qué necesitan atrapar gente? Bueno, si es una comunidad lo suficientemente grande como para que puedan alimentar y volar un helicóptero, es posible que necesiten más personal para mantener su operación en funcionamiento. En cuyo caso, estas A y B podrían terminar siendo como una forma de trabajo esclavo y/o desarrollo de cada uno de los atrapados dentro de la misma comunidad.

¿Podría este lugar ser el Commonwealth? Según los cómics, esa es una comunidad nueva y muy bien establecida en Ohio. También funcionan con una jerarquía social muy estricta que tal vez encaje dentro de este etiquetado A y B. Algunos fanáticos también creen que Georgie, la mujer que le dio a Maggie el libro de La Clave Para El Futuro es del Commonwealth, pero sería extraño que ayudara a algunos mientras apresa a otros.

Y aquí el tema de nuestro título, en relación a lo antes expuesto: ¿morirá Rick o será secuestrado por el Jadis y el grupo del helicóptero? No creemos que los productores de la serie dejen que el último de los Grimes (bah, ya no sabemos si será el último… recordemos la escena “caliente” con Michonne) fallezca de una manera simple, y esta sería una salida bastante astuta, sobre todo pensando en un futuro que puede llegar a ser negro para la serie al desviarse tanto de la historia matando al protagonista general del cómic. ¿No les parece raro todo este movimiento?