A Brandon Routh no le gustó cómo manejaron la salida de su personaje – Legends of Tomorrow

Una de las historias centrales de la quinta temporada de Legends of Tomorrow es la inminente partida de Ray Palmer y Nora Darhk, y parece que el actor no estuvo de acuerdo con ello.

Desde que se conoció esto, Brandon Routh confirmó que su partida no fue su decisión y recientemente compartió su decepción con la forma en que se trató la situación en el podcast de Michael Rosenbaum, Inside of You: “Me enteré antes de que comenzáramos la producción, pero no me gustó cómo lo manejaron, es algo en lo que mi esposa y yo todavía estamos procesando”.

“Ha sido un tiempo duro para nosotros estos últimos ocho, nueve, diez meses ¿Cómo iba a encontrar la alegría filmando sabiendo que esto se avecinaba? Pero trabajé para estar con el equipo y el elenco que se había convertido mi familia y mi elenco que se había convertido en mi familia”, agregó

Según el coproductor ejecutivo y productor ejecutivo Keto Shimizu, Ray y Nora dejarían el equipo para comenzar su nueva vida juntos como una pareja casada ¿Esto le podrá traer problemas futuros a The CW?