A estas 8 criaturas del universo creado por George Lucas las vamos a amar POR SIEMPRE – Star Wars

PD: cuando hablamos de criaturas nos referimos a todos aquellos “personajes” que no son humanos, claramente.

El universo Star Wars crece de una forma arrolladora ya que además de más películas que pertenecen a la saga como el recientemente estrenado Episodio IX , tenemos series, como por ejemplo The Mandalorian que además es uno de los grandes estrenos del año.

1 . Caretakers

2 . Jar Jar Binks

Está bien, es uno de los personajes más odiados de la saga, pero no podemos evitar tenerle simpatía.

3 . Jawas

Volvimos a verlos gracias a The Mandalorian . Sí, ya sabemos: si se quitan las capuchas dejan de ser tan simpáticos…

4 . Porgs

5 . Ewoks

Los que crecimos viendo la trilogía original los amamos con todo nuestro corazón. Si bien algunos fans los han criticado, muchos otros queremos abrazarlos para siempre. No olvidar: tuvieron su propia película para televisión titulada The Ewok Adventure y estrenada en 1984 .

6 . Yoda

El gran y magnífico Yoda no podía faltar en este listado. El Maestro Jedi que sirvió como Gran Maestro de la Orden Jedi no es solo una de las criaturas más amadas de la saga sino el personaje favorito de muchos.

7 . Chewbacca

Para todos es Chewie , cariñosamente (¡que no se vaya a enojar! :)). A pesar de sus gruñidos nos demostró ser muy leal, sobre todo en su vínculo con Han Solo. Chewie siempre va a estar dentro de nuestros favoritos. Es más, lo único que nos gusta de la película de Han Solo es haber visto cómo se conocieron.

8 . Baby Yoda

Ya lo dijimos: el universo de Star Wars se sigue expandiendo, y gracias a esto ha llegado un nuevo personaje que nos tiene obsesionados. ¡Sí! ¡Baby Yoda! No solo ya lo queremos sino que las incógnitas sobre su origen nos vuelven locos. Si bien El Mandaloriano le llama The Child o The Kid, para nosotros siempre será Baby Yoda.