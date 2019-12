A Flash of the Lightning – The Flash

En Tierra 3 las noticias no son buenas, Jay Garrick sabe que hay algo que está muy mal en el multiverse y aunque todavía no entiende qué pasará, sabía que el próximo problema estaría en Tierra 2 y aunque no lo vimos en su debido momento, pudo predecir la destrucción de esa frecuencia. Acá no sólo se encontró con malas noticias sino que también con un recuerdo que nos mató y ese fue que Jay está en una relación con la versión de Nora que vive en este lugar y ver a su madre medio que nos destruyó. A todo esto le tenemos que sumar los problemas reales y esos son que no importa qué haga, Barry tiene que morir para salvar a todos. Esto no sólo lo destruyó físicamente, sino que lo bajó de un puñetazo a la realidad y a partir de ahora, Barry debe vivir sabiendo que tiene los días contados. ¿Cómo se hace eso? Cómo se vive sabiendo que ya está, que no importa lo que haga, el destino decidió que tenía que morir.

Con el cierre del episodio pasado, Iris y Barry tuvieron que lidiar con uno de los problemas más grandes de sus vidas: la Crisis que tanto estaban esperando se adelantó y en un poquito más de un mes, Barry Allen deberá morir para salvar a todo el mundo . A partir de esto, muchas preguntas le nacen a nuestros personajes y la primera opción que se le ocurre a The Flash es conseguir una segunda opinión. Para eso tomó la decisión de viajar al futuro y ver si lo que decía The Monitor era real. Obviamente, aunque sería hermoso ver el futuro, eso no iba a pasar y por algún motivo no pudo viajar. Entonces, piensan rápido en un plan B y para eso Barry debe visitar a Jay Garrick en Tierra 3 porque quizás, él puede ayudarlo a entender un poco la Anti Materia que le está bloqueando el camino. Así que esta semana Barry estará ocupado descubriendo qué les espera en el futuro mientras que el team trata de descubrir de Allegra es culpable o inocente.

Lo primero que debía hacer era volver a casa y aunque Iris no tenía las respuestas que él estaba necesitando, el que volvió por suerte fue papá Joe y él sabía qué decir. El nuevo capitán de Central City le contó a Barry una pequeña historia en la que él estuvo a punto de morir. En esa pequeña anécdota, él le demostró que con el trabajo que ellos hacen, la posibilidad de la muerte está todos los días pero que no lo hacen porque son adictos eso, sino que viven bajo un código que no les permite rendirse, los dos llevan un símbolo que representa algo y que si bien estamos hablando de conflictos cósmicos, Barry o Joe son personas que si tienen que morir para salvar una vida, lo harán, así que no hay manera de hacer que Barry no deje todo por el universo. Obviamente le dolerá mucho pero no hay otra alternativa, así que este es el fin de Barry Allen. O no…

Mientras que todo esto pasaba teníamos un tema bastante importante para nuestros personajes revoloteando en el aire. Y acá voy a enojarme un poquito. Al final del episodio, Joe le dijo a Cecile algo cómo “si no fuese por lo que tú has hecho, ella estaría presa, así que es todo gracias a tí ya que has confiado tu instinto ”. A mí no me molestaría esto si su “instinto” no fuese “tengo un poder que me dice que esta persona es inocente”. Yo imagino que lo que quisieron hacer es que Cecile se meta en un tema muy importante que es la defensa de meta humanos contra la justicia ya que hay muchos abogados que no entienden por lo que ellos pasa. El resultado final es hermoso y es algo que realmente la serie puede explotar muy bien, pero por no me gustó la cantidad de orgullo que tenía Joe en el momento del cierre del episodio porque la realidad es que su único trabajo era seguir luchando por esa niña ya que sabía que era inocente.