A Girl Named Sue – The Flash

La otra mitad del episodio estuvo centrada en lo que pasaba dentro del espejo y bueno, conocimos a Ava. Supuestamente, ella estaba muy tranquila terminando sus experimentos en su oficina cuando el acelerador de partículas exploto y por eso terminó dentro del espejo. Por lo que podemos ver ella es muy inteligente pero cómo no termina de saber cómo terminó ahí adentro, no puede salir. Quizás, que Iris esté acá le puede servir porque una de las ideas que se me ocurrió es que traten de replicar una especie de “bomba de materia oscura” para que explote en el espejo y se transforme otra vez en un portal. No debería ser esto muy difícil ya que vimos que se ha hecho de alguna manera antes. Además, la otra opción es que use sus poderes y haga que el espejo la saque cómo hizo que Iris entré.

Lo que uno puede entender con lo que vimos en el capítulo es que Iris entró ahí “sin querer” porque indirectamente, cuando Ava la vio del otro lado debe haber deseado que estén juntas y el espejo la metió. La pregunta es qué está pasando afuera porque vimos a otra versión de ella y eso puede ser un problema. Supuestamente, lo que estamos viendo allá es una refracción del personaje a diferencia del proceso de reflexión, cuando algo se refracta, dependiendo de la densidad del objeto, genera una desviación. Entonces, eso que está ahí es Iris, pero un poquito diferente. El tema es que con esta teoría, debería haber también una versión de Ava ahí afuera y si no la hay, nos estaría mintiendo un poquito. Por ahora a Ava adentro y a Iris 2.0 afuera les está saliendo todo bastante bien, así que quizás, en vez de festejar deberíamos preocuparnos un poco.

Quizás no importa mucho lo que pasó con Barry en este episodio pero la realidad es que esto es The Flash, no The Iris, así que tenemos que hablar un poquito de él, o no. Lo único que quiero comentar de este pedazo de del episodio es que no me molesta la idea de policías corruptos. En Central City fue todo muy perfecto siempre y es hora de que las cosas se empiecen a picar un poco así que todo esto es bienvenido. La policía ama The Flash y si bien eso no va a cambiar, quizás todo esto le puede traer problemas a Joe y poner a los agentes en contra de Barry con un nuevo “Capitán”. Estaría bueno y si bien sería una pena que su suegro no pueda disfrutar del trabajo, ensuciar un poco la cancha puede hacer las cosas más interesantes. Además, también sirvió para conectar todo a Black Hole así que bien por ellos.