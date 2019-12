Lo primero que le pregunta Angela a Dr. Manhattan es dónde estuvo todo este tiempo. Así, Dr. Manhattan confiesa que nunca se encontró en Marte , sino que lo que se ve allí es una mera grabación de él mismo. En realidad, estuvo en Europa , la luna de Júpiter , creando vida a partir de sus experiencias de la infancia, desde la mansión (en la que se había refugiado con su padre en 1936 junto con tantos otros que huían de la guerra), hasta Mr. Philips y Mrs. Crookshanks , que eran los dueños del lugar que los recibían y quienes le hicieron prometer que de grande dedicaría su vida a crear algo hermoso. Entre otras cosas, también le confiesa que es capaz de heredar sus poderes a alguien más, aunque no lo haría sin el permiso del otro.

Pocas cosas más difíciles que narrar lo sucedido en el octavo episodio de Watchmen . La serie intentó (y con éxito) hacernos sentir el transcurso del tiempo del mismo modo que Dr. Manhattan lo percibe. Así, la historia empieza en Vietnam , diez años antes de los eventos que venimos observando hasta ahora. Allí se encuentra Angela en un bar, ya convertida en oficial de la policía, cuando Dr. Manhattan ingresa, decidido a beber una cerveza con ella. Por supuesto, de buenas a primeras, Angela no le cree que sea quien dice que es, a pesar de que Manhattan supera casi todas las pruebas que ella le pone, como, por ejemplo, adivinar que se encuentra allí rememorando la muerte de sus padres.

Mientras seguimos yendo y viniendo entre los distintos momentos del vínculo de ambos, descubrimos que fue Angela quien le propuso a Dr. Manhattan que, para poder vivir en paz, tomara el cuerpo de una persona fallecida que nadie fuera a reclamar. Así, el icónico hombre azul termina convirtiéndose en Calvin , aunque parecer un ser humano común y corriente no es suficiente. Su capacidad para saberlo todo, para vivir pasado, presente y futuro al mismo tiempo, continúa siendo un obstáculo para Angela . Por esto, Manhattan decide ir a visitar a un viejo amigo: Adrian Veidt .

A cambio del pequeño dispositivo, Dr. Manhattan le ofrece a Adrian ir a vivir su utopía a Europa, donde ha creado un mundo idílico, lleno de hombres y mujeres que solo quieren adorar a alguien. Adrian accede y así develamos el misterio de cómo llegó hasta allí, a pesar de que ahora esté padeciendo su estadía y desee volver.

Antes de dejar que Angela le coloque el dispositivo, Dr. Manhattan se encuentra con Will, el abuelo de ella, para prepararlo para lo que sucederá en el futuro. No sabemos bien cuáles son los términos de su acuerdo, pero evidentemente Will sabe mucho más de lo que nosotros creíamos. Finalmente, termina olvidándolo todo, pero, como Adrian predijo, cuando atentaron contra la vida de Angela en la Noche Blanca, el Dr. Manhattan dormido adentro de Calvin reaccionó enviando a quién sabe dónde a sus atacantes.