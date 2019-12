A la creadora de la serie le gustaría escribir una película para cerrar la historia – Anne With an E

Aún no nos podemos recuperar de la amarga noticia del día lunes: la cancelación de Anne With An E. Sin embargo, aún no todo está perdido… al menos eso queremos creer.

Moira Walley-Beckett, showrunner de la serie, confesó estar sorprendida por todo el amor que los fans han demostrado por la serie y develó que le gustaría hacer una película para cerrar la historia de Anne.

“El apoyo y el amor de los fans por Anne With An E es abrumador, alentador y maravilloso…dicho esto, me encantaría escribir un largometraje final para la serie”, explicó Walley-Beckett a EW.

Por su parte, Sally Catto, gerente general de programación para CBC English Television, declaró que por el momento no se ha discutido la posibilidad de un filme.

De acuerdo a Catto, Netflix y CBC decidieron cancelar en conjunto la serie, dado que no lograron alcanzar a su público objetivo (audiencia de 25-54).

Aun así, los fans de Anne With an E lograron alcanzar el millón de tweets con el hashtag #RenewAnWithAnE a tan solo 24 horas de la cancelación.

La tercera y ahora última temporada debutará en Netflix el 3 de enero.