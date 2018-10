A New Beginning – The Walking Dead

Por otra parte en el medio de un “robo” a un museo en búsqueda de elementos para la siembra (dirigido por la ex Jadis que ahora sabemos se llama Anne y parece ser una profesora de arte en su pasado pre zombie) Ezekiel luego de casi perder su vida se besa apasionadamente con Carol. Otra salto temporal que nos roba la oportunidad de ver el nacimiento de uno de los shipeos mas esperados por el fandom: el del rey Ezekiel y nuestra Carol. Pero parece que la idea es no perder tiempo en esos sentimentalismos (aunque no nos ahorran el inútil robo de una CARRETA Y UN ARADO !!!).

Y entonces Maggie toma la decisión que los guionistas no se atrevieron con Rick: matar al agresor, al traidor. Lo que Rick no hizo con Negan, Maggie lo hace con Gregory y frente a todos. Con Daryl como mano ejecutora da muerte al ex líder frente a todos. Demostrando que el nuevo régimen no permitirá ni traiciones ni violencia entre los habitantes de Hilltop.

Es claro que el liderazgo que en la temporada anterior estaba en manos de Rick será cedido a Maggie, pero parece que el proceso será acelerado por la viuda que ya no tiene deseos ni interés en esperar una sucesión a largo plazo.

Si a eso le sumamos la salida de Andrew Lincoln de la serie (supuestamente en el episodio noveno) podemos vislumbrar que en breve seremos testigos de una especie de guerra civil por el comando de todas las comunidades y Maggie parece ser la primer sediciosa de la lista. El nuevo desafío consiste en crear, en los ocho episodios restantes antes de la salida de Lincoln, un nuevo mundo que recupere el interés perdido por los fans de la serie. Y eso no es menor considerando que la audiencia en fuga y la ya insana costumbre de primeros episodios interesantes, desarrollo soporífero y finales gancheros.