A Philadelphia Story – This Is Us

Segundo episodio de esta tercer temporada y volvemos a ver la etapa adolescente de los Big Three, a quienes no veíamos desde el funeral de Jack. Reconstruyendo su vida, Rebecca está lista para reubicarse en una casa y dejar el departamento en donde viven actualmente. Todo esto mientras está consciente que sus hijos tendrán que continuar su vida y dar un nuevo paso hacía la universidad.

Randall es el primero y único que recibe su carta de aceptación para ir a la universidad. No así Kate y Kevin quienes no sólo han decidido no ir a la universidad, también tienen problemas como la obesidad en el caso de ella y él con el alcohol, situaciones que Rebecca parece estar dejando de lado debido a su dolor.

Con todos estos problemas, Randall sabe que él es el hombre de la casa ahora, así que decide dejar su futuro en la universidad de Howard para no abandonar a su familia en un momento tan difícil.