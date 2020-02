A Taika Waititi le encantaría dirigir una película de la franquicia – Star Wars

En enero se rumoreó que el director estaba vinculado al futuro de la franquicia, pero desde entonces hubo algunas dudas sobre su participación en este universo.

Antes de los Premios de la Academia, se le preguntó a Taika Waititi sobre el rumor de que Lucasfilm se acercó a él para hacer una película, a lo que respondió: “¿Qué significa ‘acercar’? He visto Star Wars, eso es lo único que puedo decir”.

Ahora, en una entrevista con Variety, Taika afirmó: “Creo que la gente me ve saliendo con gente, especialmente con Star Wars , y cree que estoy teniendo grandes discusiones al respecto”, pero al mismo tiempo dijo que le “encantaría hacerlo si fuera lo correcto. Me gustaría hacer cualquier tipo de película si tuviera sentido y si no se siente como un suicidio profesional”.

El director de Thor: Love and Thunder estuvo a cargo de un episodio de The Mandalorian, por lo que los vínculos con Disney y con Lucasfilm existen, veremos hasta dónde llegan.