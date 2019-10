Aaron Paul y Vince Gilligan entregan una gran carta de amor a los fans, pero…

La historia de El Camino: A Breaking Bad Movie es sencilla: comienza justo después del final de la serie cuando vemos a Jesse Pinkman huyendo de la granja neonazi donde, en contra de su voluntad, se la pasó cocinando la famosa metanfetamina azul. La felicidad en su rostro es innegable, pero su primer encuentro con la realidad le muestra que el camino que ha emprendido aún no termina para él. A partir de ese momento, Jesse comenzará un viaje para dejar su pasado atrás, aunque este lo persigue a pasos agigantados. Durante esta aventura se cruzará con personas clave como Badger y Skinny Pete quienes demuestran el valor de la amistad al ayudar a su amigo a escapar pese a no saber si logrará salvarse. Además, Jesse revivirá momentos claves de su vida de los últimos años, como cuando a producir y traficar droga.

A través de dos horas, Vince Gilligan nos lleva por un arriesgado camino que está marcado por una constante búsqueda de la redención y del perdón a través de un personaje claramente dañado. Pero no es la parte física la que importa, sino la emocional. Esta vez nos muestra un lado diferente de la historia ya que no hay personajes pusilánimes con delirios de grandeza: esta vez todo gira en torno a un viaje interior para deshacerse de todos esos vestigios que carga el protagonista.

Pero…

No hay duda que esta película es solo un pretexto para darle un cierre, o no, a la historia de uno de los protagonistas de la serie, pero su forma de narrar y abordar esta historia puede dividir a los fans al explorar un terreno más emocional que nunca fue retratado de esta manera en las 5 temporadas de Breaking Bad .

La película logra salir bien librada al no sentirse como un episodio largo de la serie modelo, pero desafortunadamente peca de estar tan ligada a este universo que por si sola no funciona como bien ya lo había advertido su creador y no generará buenas reacciones ante aquellos fans casuales de la serie o entre aquellos arriesgados que den play con el propósito de engancharse a la historia y comenzar de cero.

Por otra parte, es innegable el paso del tiempo que no perdona a los actores. Así que aquellos que se vayan sumando a lo largo de los años a esta historia, tendrán que justificar y otorgar esa licencia creativa a las notorias diferencias que hay en la parte física respecto a la serie con este película para centrarse en la historia si no la quieren pasar mal.