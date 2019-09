Aaron Paul y Vince Gilligan hablan de su regreso al universo de Breaking Bad

Si después de 12 años no has visto Breaking Bad, probablemente no comiences ahora. Si lo haces, espero que esta película sea atractiva en algún nivel, pero no tengo dudas de que no disfrutarás tanto de ella. No nos detenemos a explicarle las cosas a un no fanático. Al principio de la escritura del guión pensé: “Tal vez hay que explicarle las cosas al público”. Sí había una manera de hacerlo, pero la evité.