¿Abandonará Quentin Tarantino la película de Viaje a las estrellas? – Star Trek

Había mucha emoción tanto entre fans como en Hollywood ante la posible dirección de Quentin Tarantino de una película Star Trek, que incluso tendría clasificación para adultos por sus acostumbradas dosis de violencia.

Sin embargo, esto parece estarse desvaneciendo poco a poco, como cuando Kirk se teletransporta de un lugar a otro.

En entrevista para Consequense of Sound, el cineasta comentó:

“Creo que me estoy alejando de Star Trek, pero aún no he tenido una conversación oficial con esos muchachos. De una manera extraña, parece que esta película sería la última.

Hubo un momento en que estaba escribiendo y dije: ‘¿Debería hacer esto ahora? ¿Debería hacer otra cosa? ¿Es este el décimo?’ No, no, no impidas que los planetas se alineen, ¿qué eres, Galactus? Si la Tierra dice que lo hagas, hazlo. No es que fuera una discusión, sino un pequeño pensamiento, como, ‘Bueno, si estoy saldrá como el estilo de Max Ophüls, Lola Montez, eso es todo, y si no es bueno, entonces todo mi otro trabajo es basura, está bien’”.