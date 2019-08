ABC prepara una serie basada en la historia detrás de la tragedia de las Torres Gemelas

La cadena adquirió los derechos del libro de Mitchell Zuckoff, Fall and Rise: The Story of 9/11, y tiene planeado lanzar un programa de basado en él dentro de dos años.

La emisora ​​desarrollará el libro como una serie limitada con la intención de emitirlo en 2021 para conmemorar el 20 aniversario del 11 de septiembre. En él, Zuckoff narra las historias de aquellos que se perdieron, los que se salvaron y los que cambiaron sus vidas para siempre luego de este día.