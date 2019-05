ABC renueva la serie junto a 7 más y cancela 4 series – Station 19

En el marco de los Upfronts 2019, ABC anunció los cambios que tiene la señal para la temporada 2019/20.

El drama Station 19 para una tercera entrega y The Rookie para una segunda temporada. Las comedias Fresh Off the Boat va por la sexta, American Housewife por la cuarta, Bless This Mess y Single Parents para una segunda temporada respectivamente. Además de la renovación de The Bachelor y Dancing With the Stars.

Estas se suman a la lista de las previamente renovadas The Conners, A Million Little Things, The Good Doctor, Marvel’s Agents of SHIELD y Modern Family para su última temporada. Y las anunciadas hoy Grey’s Anatomy y How to Get Away With Murder.