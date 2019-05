¡ABC renueva su drama médico por dos temporadas más! – Grey’s Anatomy

¡Aún tenemos más lágrimas que derramar junto con el equipo del Hospital Seattle Grace!

ABC ha renovado oficialmente Grey’s Anatomy para una temporada 16 y una temporada 17, todavía con Ellen Pompeo a bordo.

A principios del año, Pompeo contó a TVLine que no pensaba dejar la serie porque tenía altos números de audiencia y amaba el ambiente de trabajo.

Por el momento, no se sabe si la temporada 17 marcará el fin de la serie, como ya se había dicho anteriormente, todo dependerá de Pompeo y Shonda Rhimes.

La temporada 15 no sólo contó con el primer doctor gay hombre de la serie, sino que también se posicionó como el drama médico más longevo en la pantalla chica, cumpliendo más de 14 años al aire y contando con más de 332 episodios.

Además de Grey’s Anatomy, ABC renovó las series del Shondaland How to Get Away With Murder y Station 19.